Le service de livraison Uber Eats arrive à Vitré

Après Rennes, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Vannes ou encore Lorient, la société Uber Eats poursuit son développement en Bretagne. L'entreprise californienne, parfois montrée du doigt pour les conditions de rémunération de ses livreurs, s'implante à Vitré à partir du jeudi 28 mai.

Cinq enseignes partenaires

Pour le moment, seules cinq enseignes ont accepté de nouer un partenariat avec l'entreprise. Il s'agit de La Mie Câline, McDonald’s, Subway et les restaurants Le Kidney et Le Dragon. Uber Eats vous propose de vous faire livrer des plats en moins de 30 minutes de 11h00 à 14h30 et de 18h00 à 23h00, sept jours sur sept. En plus de leur commande, les clients doivent ajouter des frais de livraison pouvant varier de 49 centimes à 4,99 euros. La livraison s'effectue dans un rayon de trois kilomètres autour du restaurant.

Moins d'une dizaine de livreurs semblent pour le moment intéressés par l'offre Uber Eats. Ils sont rémunérés en fonction de la distance parcourue. "Par ailleurs nous garantissons un chiffre d'affaires minimum à l'heure," explique Guilain Borde, en charge de l'expansion de Uber Eats en France.