Le service des cartes grises ferme définitivement à la préfecture d'Indre-et-Loire

A partir du lundi 16 octobre vous êtes obligé d'utiliser internet pour toute demande liée aux cartes grises et permis de conduire. La préfecture d'Indre et Loire poursuit la dématérialisation de ses services au public.

C'est la fin des bonnes vieilles habitudes. une carte grise, un permis de conduire, jusqu'ici pour obtenir ces documents le passage obligé était la préfecture d'Indre et Loire rue Bernard Palissy à Tours. A partir du lundi 16 octobre, vous devrez effectuer vos démarches par internet sur le site demarches.interieur.gouv.fr

On appelle cela la "dématérialisation" des documents administratifs. Cela concernait déjà les demandes de passeport, de carte d'identité et aussi les déclarations de revenus.

Les usagers n'ont pas le choix, ils vont devoir s'y faire. Certains grognent déjà, comme Olivier 50 ans venu à la préfecture de Tours pour récupérer son permis qui lui avait été retiré.

"Toutes les démarches administratives c'est internet. Dès que l'on veut avoir quelqu'un au téléphone on tombe sur des boîtes vocales. Je trouve que c'est un peu la m....on ne peut même plus avoir une personne en ligne".

Ophélie vient aussi d'Amboise, les démarches sur internet, elle n'y voit que des avantages.

"c'est assez pratique de pouvoir faire cela depuis chez soi quand on trouve les renseignements, cela marche assez bien et on n'a pas besoin de se déplacer à chaque fois pour venir ici"