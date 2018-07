Près de 5.000 objets sont récupérés à Nice l’été par le service municipal. Des objets oubliés sur la plage, dans les magasins et pour beaucoup à l’aéroport de Nice Côte d’Azur.

Nice, France

L’été est une période de forte activité pour le service municipal des objets trouvés de Nice situé derrière la gare au 42 rue Dabray. Près de 5.000 objets sont récupérés entre juin et août sur les 12.000 objets collectés toute l’année à Nice souligne le chef de service José Giacobi. Lunettes, chapeaux, clefs, sacs, papiers d’identité, vélos sont fréquemment perdus. Des objets plus insolites sont aussi parfois rapportés. Récemment, un souffleur pour nettoyer les trottoirs a été retrouvé raconte le chef de service. José Jacobi a pu identifier le propriétaire grâce au numéro de série de l’outil. Des poussettes sont aussi perdues, des sièges auto pour enfants, des ordinateurs et même de l’argent.

Beaucoup d'objets perdus à l’aéroport de Nice

La plupart des objets sont perdus à l’aéroport de Nice. Le service des objets trouvés y passe 3 fois par mois l’été et récolte à chaque fois près de 1.000 objets. Les autres biens sont souvent oubliés dans les bus, les trains ou les magasins. Chaque mois, le service municipal restitue près de 250 objets à leurs propriétaires. Il ne faut pas hésiter à contacter à plusieurs reprises par mail ou par téléphone les "objets trouvés de Nice " insiste le chef de service José Giacobi. " Il arrive souvent que les gens retrouvent leurs affaires 10 voir 15 jours après les avoir perdues " explique José Giacobi

Des objets gardés de 1 à 6 mois

Les objets perdus sont stockés dans 3 pièces. Les biens estimés à moins de 50 euros sont gardés 1 mois. Ils sont ensuite donnés à des associations surtout les vêtements ou détruits. Les objets perdus dont la valeur est supérieure à 50 euros sont conservés 6 mois. Ensuite ils peuvent être récupérés par les services de l’Etat pour être revendus aux enchères ou récupérés par une entreprise privée qui les revend aussi.