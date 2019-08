Le service des urgences de l'hôpital de la Timone rejoint le mouvement de grève national

Marseille, France

Brassard "En grève" au bras, les infirmiers, aide-soignants et médecins accueillent malgré tout les patients aux urgences adultes de la Timone. Ils ont rejoint le mouvement de grève national qui touche de nombreux services d'urgences en France. Les personnels dénoncent leurs conditions de travail : sans moyens humains, financiers et matériels, ils ne peuvent plus prendre en charge correctement les patients.

Entre services, on se vole les brancards. Sur le mois de juillet, on en avait 46 en moyenne au lieu de 90.

Jules est infirmier dans ce service d'urgences de la Timone. En plus des vols de brancards entre services, il ne tolère plus de voir tous ces patients dans les couloirs à cause de lits qui manquent. "J'ai déjà vu quelqu'un attendre plus de 30 heures sur un brancard avant d'être hospitalisé", explique-t-il. Il voit passer en moyenne 250 patients par jour, qui attendent en moyenne six à sept heures dans la salle d'attente. Et ces délais finissent par échauffer les esprits de certains patients, ce qui conduit aux agressions envers les soignants, raconte Julia, aide-soignante.

Un problème national

Selon Vincent Carret, médecin urgentiste à l'hôpital de Toulon-la Seyne et référent de l'Association des Médecins Urgentistes de France (AMUF) dans le Var, ces problématiques sont les mêmes pour tous les services d'urgence de France. Il dénonce lui aussi un flux de patient trop important pour un effectif trop réduit. Il pointe aussi du doigt les politiques de santé qui, depuis trente ans, sont votées sans concertation avec les professionnels de santé.