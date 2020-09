Le service national universel fait ses débuts dans la Manche

Les jeunes du SNU avec des gendarmes, des membres de l'association des cadets et le préfet de la Manche

Ils étaient une quinzaine à la caserne de Saint-Lô ce samedi 12 septembre, habillés d'un polo blanc avec le logo du SNU et d'un pantalon bleu. Ils font partie des 39 jeunes à participer cette année au service national universel, un dispositif expérimenté l'an dernier dans 13 départements et élargi cette année au reste de la France.

16 adolescents se sont donc inscrits à une mission d'intérêt général encadrée par l'association des cadets de la gendarmerie de la Manche. Pendant un an, à raison d'une fois par mois environ, ils vont notamment rencontrer les gendarmes pour découvrir leurs valeurs, leur organisation et les différents corps de métiers.

Passionnés par l'ordre

"Nous allons essayer de développer leurs connaissances de l'institution, leurs savoir-faire, leur dévouement", précise le colonel Cyril Piat, commandant du groupement de gendarmerie de la Manche. "Le but est de prendre une place au sein d'un service public particulier, s'ils doivent travailler avec nous il faut qu'ils aient les codes, les valeurs et les principes."

Ils n'auront pas beaucoup de travail à fournir pour les convaincre, la plupart sont passionnés par les métiers du maintien de l'ordre. "J'ai toujours voulu intégrer la gendarmerie, j'ai pensé que c'était une bonne idée pour découvrir les choses et me lancer plus tard", explique Léo, l'un des participants.

Anniversaire du débarquement

Parmi ces jeunes, certains veulent devenir maître-chien, rejoindre l'unité équestre de la garde républicaine ou faire de l'anthropologie criminelle. Durant cette mission, ils recevront aussi des cours sur l'histoire du débarquement en Normandie, avec des questions pratiques comme le droit de port d'arme historique.

"Le service public, c'est aussi le contact avec la population, donc il faut que nos cadets puissent échanger et savoir de quoi on parle", ajoute le colonel Cyril Piat. Leur formation se terminera en juin, avec comme point d'orgue les commémorations pour l'anniversaire du débarquement. Ces jeunes devraient y participer en accompagnant le service d'ordre, si les conditions sanitaires le permettent d'ici là.