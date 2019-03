Le service national universel recrute

Le préfet de Vaucluse et son équipe lancent le recrutement pour le SNU

Vaucluse, France

Ouvert à tous les jeunes vauclusiens nés en 2003 qu'ils soient ou non encore dans le système scolaire, le service national universel est en phase d'expérimentation en Vaucluse et dans 12 autres départements. 160 volontaires seront recrutés dans chaque département. Pour commencer les volontaires participeront à la première phase, celle dite de cohésion, dans un autre département que le leur. Une phase de cohésion qui les verra vivre dans une maisonnée sous la responsabilité d'un tuteur. Il s’initieront au code de la route, aux premiers secours, pratiqueront des activités sportives, profiteront d'un bilan de santé.

Ni service militaire, ni école.

Quatre objectifs à ce service national universel : transmettre un socle républicain, renforcer al cohésion nationale, développer une culture de l'engagement et enfin accompagner l'insertion sociale et professionnelle. Cette première phase de deux semaines entre 16 et le 28 juin.

Un engagement bénévole.

Ensuite les jeunes volontaires passeront à la deuxième phase : une mission d’intérêt général, puis s'ils le souhaitent pourront s'engager pour une période de 3 mois à un an pour un projet à plus long terme dans les domaines de environnement, du patrimoine, de l'accompagnement des personnes, de la défense ou de la sécurité.

Convaincre aussi les parents.

Les parents ne doivent pas s'inquiéter, leurs enfants seront accompagnés par des adultes expérimentés dans l'encadrement des adolescents et le brassage géographique, social et culturel auquel ils seront soumis devraient les faire mûrir. Un détail : le portable sera interdit la journée pendant les activités.

Les inscriptions sont en cours sur le site : pref-candidature-snu@vaucluse.gouv.fr