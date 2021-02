Le Service National Universel recrute ses prochains volontaires, pour la troisième année de suite en Creuse

Quand le gouvernement d'Edouard Philippe lance, en 2019, le SNU, la Creuse fait partie des départements pilotes. Le dispositif, qui succède, dans l'esprit au service militaire, est maintenant en place sur tout le pays. Et le gouvernement recherche 25.000 volontaires, âgés de 15 à 17 ans, pour participer à l'édition 2021. Les inscriptions se font par ici.

Le service national universel, pour ses volontaires, c'est d'abord un "séjour de cohésion et une mission d'intérêt général." Suivie d'un engagement au sein de structures comme les jeunes sapeurs-pompiers, les cadets de la gendarmerie, le service civique ou le bénévolat.

En juin 2020, 240 jeunes avaient été accueillis, dans le cadre du SNU, au lycée agricole d'Ahun.

