Le service propreté de Nice propose un emploi à six personnes en grande précarité

La métropole de Nice et le CCAS viennent de recruter quatre hommes et deux femmes sans domiciles fixes et sans emploi au service propreté.

Nice, France

La métropole de Nice Côte d'Azur, la ville et le centre communal d'action sociale proposent à six personnes en situation de grande précarité de se réinsérer par l'emploi. La direction de la propreté vient de recruter quatre hommes âgés de 26 à 53 ans et deux femmes suivis par les services sociaux et sans logement pérenne depuis plusieurs mois.

Ils vont commencer lundi un nouvelle mission : nettoyer les rues de Nice, rejoindre les équipes qui entretiennent chaque jour la voirie et les espaces publics. Un contrat en CDD de un mois pour le moment mais renouvelable. L'objectif est de leur redonner confiance en leurs capacités, redonner de l'estime de soi aussi, leur offrir une expérience et un quotidien stable. Le maire de Nice souhaite aussi qu'ils deviennent des "médiateurs de la problématique propreté auprès des publics défavorisés".

Des origines et des parcours de vie variés

Ces six personnes d'origine, d'âge et de parcours de vie différents sont volontaires, motivés. Ils ont réussi des entretiens pour obtenir ces contrats. Valérie a 49 ans, elle est hébergée chez des amis actuellement et a une formation d'agent d'entretien.

Thierry, 53 ans, est originaire du Sénégal, il a travaillé par le passé en hôtellerie-restauration. Actuellement hébergé à l'accueil de nuit du CCAS Il est ravi d'avoir obtenu cette mission.

Parmi les travailleurs, il y a aussi Sandor, jeune hongrois hébergé au centre d'accueil d'urgence, ancien danseur étoile en Hongrie, qui s'est blessé et ne peut plus exercer son métier, il est arrivé à Nice au mois de mai.