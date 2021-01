Le service public des pensions alimentaires encore méconnu dans le Poitou

Avec la mise en place du service public des pensions alimentaires en France, les Caisses d'allocations familiales de Vienne et Deux-Sèvres serviront d'intermédiaires financiers entre les parents séparés ou divorcés avec enfants. Reste à se faire connaitre auprès de sa CAF.

Cela fait partie des nouveautés 2021 : depuis le 1er Janvier en France, les couples divorcés ou séparés avec enfants peuvent bénéficier du service public des pensions alimentaires. Et ce sont les Caisses d'allocations familiales qui sont désormais chargés de jouer les intermédiaires entre les deux parents, on appelle ça l'intermédiation financière.

La CAF, via l’Aripa (l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires) ponctionne et reverse directement ! Aucune interaction entre les ex-compagnons. Ce qui permet d'atténuer les tensions mais aussi d'éviter les impayés. En France, 30% des pensions alimentaires ne sont pas versées ou alors de manière irrégulière.

1.200 séparations déclarées chaque année en Deux-Sèvres

Jusque-là réservée aux cas de violences conjugales, ou depuis octobre 2020 aux cas d'impayés, la gestion des pensions alimentaires par les caisses d'allocations familiales a été élargie à tous les couples séparés et divorcés, qu'ils soient allocataires ou pas, qu'ils aient une décision de justice ou pas,à condition qu'ils se déclarent aurprès de leur caisse.

Chaque année en Deux-Sèvres, seuls 1.200 couples signalent leur séparation à l'organisme.

Le problème c'est que tous les couples ne signalent pas leur séparation auprès de leur caisse, indique Cécile Bonnamy, directrice de la Caf 79.

Mais le dispoistif n'est pas encore assez connu. La caisse départementale n'a recueilli que 22 dossiers à traiter pour l'instant.

Il faut absolument s'inscrire

Pour se signaler et demander à bénéficier du service public des pensions alimentaires, il suffit donc de se déclarer auprès de sa caisse d'allocations familiales en téléphonant au 3238 ou en s'inscrivant sur le site de la CAF. Toutes les explications sont également disponibles dans cette vidéo sur youtube.