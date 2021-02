Les seuils d'alerte aux particules ont été franchis en Côte-d'or et en Saône-et-Loire ce jeudi. Atmo Bourgogne-Franche-Comté et les deux préfectures ont déclenché les procédure d'alerte. Pour les personnes sensibles, mieux vaux éviter les efforts trop intenses jusqu'à demain.

Le seuil d'alerte aux particules franchi en Côte-d'Or et en Saône-et-Loire

Épisode de pollution en Côte-d'Or et en Saône-et-Loire, les seuils, la procédure d'alerte a été déclenchée. (illustration)

Alerte à la pollution de l'air en Côte-d'Or mais aussi en Saône-et-Loire. Le seuil d'alerte de pollution de l'air aux particules a été franchi. C'est ce qu'indique Atmo Bourgogne-Franche-Comté et les préfectures de Côte-d'Or et de Saône-et-LOire. Elles ont activé la procédure d'alerte et annoncent que la situation va durer jusqu'à vendredi 26 février.

Une conjonction de causes

C'est dû au climat très doux, trop doux pour la saison, mais aussi aux chauffages qui continuent de fonctionner et à l'apport des poussières sahariennes. Il est fortement recommandé aux personnes les plus sensibles d'éviter les efforts trop intenses jusqu'à demain.