La pollution à l'ozone franchit un nouveau cap dans le Loiret

En Région Centre-Val-de-Loire et plus précisément dans le Loiret, le seuil d'information et de recommandation à la population est franchi. L'ozone, un polluant qui s'amplifie avec la chaleur et l'ensoleillement est plus présent en ce moment. Voici les dernières informations.

La vitesse est réduite de 20 km/h sur les voies rapides et les auotoroutes

Le seuil d'information et de recommandation à la population est franchi. En cause, l'ozone, un polluant très dépendant de la chaleur et de l'ensoleillement. Les personnes fragiles doivent se protéger. L'ozone est un polluant qui peut s'avérer très irritant. Il peut provoquer une sensation de picotement au niveau des yeux de la gorge.

Avec les conditions météorologiques actuelles, il y a de fortes concentrations en ozone sur une grande partie de la Région dont le Loiret et l'Eure-et-Loir de façon plus importante. Ce polluant est émis par les voitures et les entreprises. Sous l'influence des rayons UV du soleil, ces composants se transforment en ozone.

Les personnes sensibles

Le seuil de recommandation et d'information a été franchi. C'est un seuil qui s'adresse au plus fragile explique Corinne Robin, ingénieure d'études à Lig'Air, le réseau de surveillance de la qualité de l'air en Région Centre-Val-de-Loire. "Les personnes qui ont des problèmes respiratoires, les personnes âgées, les enfants doivent limiter les activités physiques. Cela permettra de limiter de volume d'air et donc de polluant qu'ils peuvent respirer."

Nouvelle mesure

Pour les automobilistes, la vitesse maximale autorisée est abaissée de 20 km/h sur les deux fois deux voies. Ça concerne donc les autoroutes qui passent de 130 km/h à 110 km/h et les voies rapides qui passent de 110 km/h à 90 km/h.

Les conseils

Corinne Robin, ingénieure d'études à Lig'Air donne des conseils. "Il faut éviter les sorties l'après-midi lorsque l'ensoleillement est maximal. Les concentrations les plus importantes dans l'air du polluant y sont les plus présentes. Il faut aussi éviter les activités sportives en extérieur pour les personnes sensibles."

Pour les personnes atteintes de maladie, soyez vigilants. Car en plus, en ce moment, nous avons dans l'air des pollens de graminées, également à des niveaux importants. C'est un facteur irritant supplémentaire. Corinne Robin poursuit. "Il faut privilégier d'aérer son habitation très tôt le matin lorsque les niveaux d'ozone sont les plus faibles. Et pour les personnes qui ont des traitements, il faut bien les suivre."

Même si les niveaux devraient repasser en dessous du seuil d'information rapidement, nous resterons à des niveaux importants pour la saison. L'arrivée des orages devrait améliorer la qualité de l'air.