Le seul contre 6 de Juan Bautista à la Pentecôte Nîmoise

L'évènement de Pentecôte dans les arènes de Nîmes, ce sera le seul contre 6, le premier de sa carrière à Nîmes, pour Juan Bautista. Le plus Nîmois des Arlésiens affronte le 4 juin prochain des taureaux de prestigieux elevages dont des Garcigrande, la Quinta et Parladé.

Une corrida historique dimanche de Pentecôte dans le Colisée Romain de Nîmes. Le plus Nîmois des toreros Arlésiens combattra seul face à 6 exemplaires de ganaderias fameuses. Historique, évidemment historique. Certes Jean-Baptiste Jalabert est né de l'autre coté du Rhône mais sa femme est Nîmoise et ses deux enfants, Liza et Louis, aussi. Que les arlésiens nous pardonnent cet accaparement mais depuis sa présentation en novillada en 1999 à Nîmes que d'histoire en commun. 31 paséos comme matador, 51 oreilles, 3 queues, un indulto et 11 portes des consuls.

"Ce que Nîmes lui a donné, Juan Bautista va lui rendre.

Depuis le 28 Fevrier 1999, et l'indulto qu'il a obtenu du novillo "Tanguisto" de la ganadéria de Yerbabuena, que d'histoires en commun entre Jean-Baptiste Jalabert et Nîmes. Matador complet, un des toreros majeurs du XXI siècle, Juan Bautista, peut toréer con duende tout types d'encastes.

L'affiche de ce seul contre 6 et les broderies du costume de Lumière de Juan Bautista, ont été créées par le couturier Arlésien, Christian Lacroix. La ville de Nîmes, pour cet événement a, aussi, co-produit un film sur le toréro.