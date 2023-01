Le sexisme reste ancré chez les plus jeunes en Vaucluse

Le dernier baromètre du sexisme en France publié par le Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes dresse un constat " alarmant ", selon l'institution. À titre d'exemple, un quart des hommes de moins de 35 ans estiment par exemple qu'il faut être violent pour se faire respecter. Autre enseignement du baromètre : plus d'une Française sur trois a déjà vécu une situation de non-consentement, c’est-à-dire un rapport sexuel sous la contrainte.

ⓘ Publicité

Cinq ans après le début du mouvement #Metoo, les comportements sexistes semblent devenir la norme à entendre plusieurs étudiants dans les rue d'Avignon. Les comportements sexistes sont quotidiens : "entre deux cours au moment d'aller manger, il m'arrive de me faire accoster par des adultes qui veulent me draguer. Ce pourrait être mon père ou grand-père". Les stratégies pour éviter des situations sexistes sont bien établies : "je ne rentre jamais seule c'est une certitude. En amphithéâtre, parfois je ne prends pas la parole parce que je fais que les autres vont rigoler alors qu'un homme personne n'aurait rien dit."

Une génération résignée ?

"On a tellement intériorisé ces comportements sexistes qu'on ne sait même pas comment réagir", confie une étudiante avignonnaise. Le constat est partagé par Julia, coordinatrice du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de Vaucluse : "que ce soit à la télévision, dans la publicité ou dans les film, le sexisme est tout autour d'eux. Donc pour eux c'est normal. Mais si on banalise ces comportements sexistes, on en vient à banaliser la violence."