Le showdown débarque à Saint-Étienne, proposé par l'association Voir ensemble

Le showdown se pratique désormais aussi à Saint-Etienne. Ce tennis de table adapté au handicap visuel porte le nom de l'avaugle canadien qui l'a inventé en 1960. En France, il se développe depuis une dizaine d'années sous l'impulsion de l'association Voir ensemble.

C'est la table de jeu principalement qui est adaptée : les bords sont relevés d'une quinzaine de centimètres pour que la balle sorte le moins possible et les angles arrondis. La balle est aussi un peu plus grosse et sonore. La raquette est allongée comme une spatule. Les joueurs ont les yeux masqués et portent un gant de hockey pour se protéger. Un écran se trouve au milieu de la table. C'est le seul endroit que la balle ne doit pas toucher. Elle doit aller dans le but de l'adversaire, comme sur un babyfoot. Et après, tout se joue sur la concentration intérieure pour suivre la balle qui roule !

Grâce à l'association Voir ensemble qui propose le showdown à ses membres depuis le mois de novembre à Saint-Etienne. "J'adore, ça me permet de me défouler ! confie Fati, cette femme d'une quarantaine d'années a perdu la vue voilà une dizaine d'années. On joue seul, on n'a besoin de personne pour nous guider. On peut aussi jouer avec des personnes voyantes mais comme on est tous masqués, c'est inclusif, mais dans l'autre sens du coup ! Je rigole quand j'ai un voyant en face de moi car je sens qu'elle panique un petit peu à chercher la balle. Et moi je lui dis, Ecoute ! Ecoute la balle, c'est tout !"

Vincent se régale tout autant, lui qui avait essayé de faire du ping pong quand il était adolescent. "Pour faire comme les copains mais c'était difficile pour moi, se rappelle cet aveugle de naissance. Là je retrouve les mêmes sensations !"