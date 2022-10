Le Sictom de Châteauneuf-sur-Loire récupère désormais les déchets amiantés des particuliers

C'est une petite révolution pour le Sictom de Châteauneuf-sur-Loire, le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères qui s'étend sur 63 communes. Il propose désormais, le premier et le troisième mardi matin du mois, une collecte de déchets amiantés. Les usagers du Sictom pourront amener leurs déchets amiantés à la déchetterie de Bray-Saint-Aignan-des-Gués. " On s'est rendu compte que, volontairement ou pas, des déchets amiantés se retrouvaient déjà dans les gravats déposés dans nos déchèteries. On a donc voulu mettre en place une collecte spécifique pour ce déchet dangereux" explique Philippe Kutzner, président du Sictom et conseiller municipal à Lorris.

Eviter les dépôts sauvages d'amiante dans la nature

Ces dernières années, le phénomène s'est aussi amplifié avec les "diagnostics amiante" lors des ventes de maisons. "Quand les gens achètent ou vendent des maisons anciennes et découvrent qu'il y a des éléments amiantés, ils veulent absolument s'en débarrasser. Du coup, on en retrouve un peu partout dans nos déchèteries mais aussi dans des dépôts sauvages au milieu de la nature. On se devait donc de faire quelque chose" insiste Sandrine Lefrançois, responsable du pôle technique au Sictom.

L'entrée de la décheterie de Bray Saint Aignan © Radio France - Patricia Pourrez

Pour cette collecte spécifique du Sictom, les particuliers devront se présenter à l'entrée de la déchèterie et prouver qu'ils habitent bien le secteur. Une fois, cette formalité effectuée, ils pourront aller déposer leurs déchets amiantés au centre d'enfouissement voisin de Terralia. " Nous, on accueillait déjà des particuliers pour ce genre de déchets" précise Virginie Vallon, responsable d'exploitation du site Terralia. "Mais, on facturait 20 euros les 100 kg. Pour les usagers du Sictom, ce sera gratuit. C'est le syndicat qui prend en charge dans le cadre d'un contrat global".

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour éviter tout danger pour la santé, les déchets déposés devront être au préalable emballés dans du film plastique et les usagers ne pourront pas déposer plus de 200 kg lors de leur passage. Les déchets seront ensuite enfouis sur le site de Terralia qui peut accueillir jusqu'à 750 tonnes de déchets amiantés par an. Pour l'instant, il est loin de cette limite.