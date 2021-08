Le site Marmiton dévoile les recettes les plus recherchées dans les Hauts-de-France

Marmiton, le premier site de cuisine en France, dévoile dans le Journal du Dimanche, les recettes les plus consultées par les internautes. Elles différent selon les régions. Dans les Hauts-de-France, c'est la carbonade flamande qui compte le plus de clics.

C'est un des effets du confinement du printemps 2020, les Français se sont mis ou remis à cuisiner. Le site Marmiton est devenu la référence pour beaucoup de cuisiniers en herbe, à la recherche du bon petit plat.

Au classement des recettes les plus recherchées, la pâte à crêpes, un classique qui plaît à toutes les générations. On trouve ensuite la quiche lorraine et la galette des Rois. Le gâteau au yaourt attend son tour, au pied du podium.

Les spécialités locales ne sont pas oubliées

Au delà de ses incontournables, chaque région défend son bout de gras. Dans les Hauts-de-France, sans surprise, c'est l'incontournable carbonade flamande qui figure en tête des recettes les plus recherchées sur le site Marmiton. Dans la catégorie des plats sucrés, les habitants des Hauts-de-France plébiscitent la tarte à la rhubarbe.

A nos frontières, les Normands se demandent comment préparer la tarte au thon, tomate et moutarde, le Grand Est salive devant un Mont-d'or au four et l'Ile de France se régale de cheese naan et banana bread. Quant aux bretons, ils font des infidélités aux galettes pour se pencher sur la recette du rougail saucisse, plat tout droit venu de la Réunion !