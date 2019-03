Aimable, un ancien mineur, se souvient de la fermeture de la fosse d'Arenberg il y a 30 ans

Arenberg, Wallers, France

Aimable Patin, fils et petit fils de mineur est descendu à 15 ans au fond de la fosse d'Arenberg, il n'est remonté qu'à 42 ans après avoir gravi les échelons, de galibot à porion.

Cette mine, où dit-il, il est devenu un homme c'est toute sa vie, sa 2° maison, il en connaît les moindres recoins alors quand le 31 mars la dernière gaillette remonte c'est un choc

Le son est coupé... c'est les boules... c'est la fin, on ne pourra plus descendre, plus remonter, y aura plus les copains, c'est dur !

Des anciens wagonnets de la mine © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Le retraité est lui remonté 4 ans avant, il était notamment chargé de la reconversion des mineurs des 5 puits restants dans le Nord-Pas-de-Calais, une reconversion mal préparée selon lui.

Il fallait fermer parce que ça coûtait cher, surement, peut-être, mais les gens on s'en fout ! On aurait pu préparer ça de longue date, doucement. En 1981 on embauchait plein, plein de jeunes pour relancer le charbon pour fermer en 1989, c'est grave !

Il se rappelle des mineurs déracinés qui se retrouvaient sur des chantiers de BTP à Paris ou Albertville pour les JO, il ne compte plus le nombre de divorces de ses copains et se souvient d'un rapport très épais sur les conséquences de la reconversion, un document "à pleurer" explique le retraité.

Dans les corons, la vie était devenue triste, morose après la fermeture de la fosse, Aimable a d'ailleurs déménagé de sa ville natale.

Aimable raconte sa vie dans la fosse Copier

Faire vivre la mémoire des mineurs

Mais une fois la colère passée, Aimable a participé à la sauvegarde de ce site unique où subsistent 3 chevalements. Il l' a surveillé pour éviter les pillages, puis il a tourné dans Germinal, le film de Claude Berri qui a largement contribué à sa préservation. Classé aux monuments historiques, il est aussi depuis 2002 au patrimoine mondial de l'humanité.

Et pour faire vivre ce patrimoine Aimable et ses copains de l'association des amis de Germinal font des visites guidées où ils racontent avec leurs tripes la mine et les corons. Tous les ans plus de 4000 curieux y participent. . Un devoir de mémoire important pour Aimable.

Le retraité est aussi ravi de la reconversion du site en pôle numérique avec Arenberg Creative Mine

Quand je regarde ces bâtiments bien rénovés où travaillait mon père, je pense à lui, je suis content pour lui

Arenberg Creative Mine © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Aimable assure qu'il fera des visites tant que sa santé lui permettra pour raconter cette précieuse histoire régionale. Vous pourrez le rencontrer demain à l'occasion de la journée de commémoration. Tout le programme est à retrouver sur le site internet de l'office du tourisme de la Porte du Hainaut