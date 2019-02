Le skateboard aux JO de Paris : "ça va donner l'idée à plein de jeunes de le pratiquer" selon un entraîneur limousin

Beaubreuil, Limoges, France

Dans un gymnase du quartier Beaubreuil à Limoges, Cédric, un moniteur diplômé, encadre un stage de découverte et de perfectionnement pendant les vacances. Le skateboard aux Jeux Olympiques en 2024, c'est évidemment un plus pour la discipline explique-t-il : "ça va démocratiser le skate et ainsi beaucoup de monde pourra le voir et le découvrir. C'est un sport extrême, c'est spectaculaire".

lors du stage de skateboard à Limoges © Radio France

L'école de skateboard de Limoges compte une quarantaine de licenciés. Victor est un jeune homme qui skate depuis déjà 10 ans : "je ne sais pas ce qu'il faut pour être champion, je n'en suis pas un. Mais pour devenir un champion, de l'assiduité, de l'attention, de la concentration, de l'équilibre. Toute discipline sportive, artistique mérite d'être aux JO".

Photo de famille lors du stage de skateboard à Limoges © Radio France

Skateboard, surf, escalade, breakdance. Cette liste, qui s'ajouterait aux 28 sports déjà au programme, doit désormais être validée par le Comité international olympique en fin d'année prochaine.

