Le skipper gardois Kito de Pavant termine la Route du Rhum à la onzième place

"L'objectif que je m'étais fixé, c'était de rentrer dans les dix premiers mais c'était une transatlantique difficile. Du début jusqu'à la fin, il n'y a pas eu de répit. On a eu du vent tout le temps" Kito de Pavant, le skipper du Grau-du-Roi est arrivé onzième de la Route du Rhum ce vendredi soir à la Guadeloupe, après 16 jours 10 heures 30 minutes 45 secondes de course en solitaire. C'était sa 4e participation. Le skipper de HBF-REFOREST'ACTION a effectué 4 002.81 milles à la vitesse moyenne de 10.15 nœuds entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre. Il est arrivé deux jours 7 heures 22 minutes 5 secondes après le vainqueur en Class40, Yoann Richomme.

