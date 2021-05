VIDÉO- Le skippeur varois Sébastien Destremeau raconte son "Retour en enfer" sur le Vendée Globe dans un livre

Après avoir abandonné son deuxième Vendée Globe, le navigateur varois Sébastien Destremeau sort un livre "Retour en enfer" aux éditions XO. Il raconte son aventure et ce qu'il appelle un "calvaire" à travers des textes et des photos et c'est en souriant qu'il en parle !

"Retour en enfer", le titre est évocateur et ne donne pas très envie de se lancer dans une aventure du Vendée Globe quand on le découvre mais Sébastien Destremeau, l'a choisi résumer ce qu'il a vécu, lors du dernier Vendée Globe et son abandon au bout de 70 jours de course.

C'est l'aventure ultime le Vendée Globe. C'est une course très compliquée. Partir seul autour du monde, en seul en mer. Il n'y a pas d'assistance, pas d'escale. C'est vraiment dur

Le skippeur varois pourtant n'a pas découvert l'aventure. Il l'avait déjà tenté et même achevé. L'expérience d'une première édition l'a un peu aidé mais cette édition était encore différente.

La deuxième fois ce n'est franchement pas plus simple que la première fois. La première fois on se jette dans l'inconnu. Donc on a la découverte de l'inconnu avec ses peurs et ses joies. Mais la deuxième fois on s'est à quoi s'attendre et on sait que ça va être dur. Et c'est dur je confirme.

Il raconte son envie de se battre, dans ce livre les liens très importants avec la famille et publie notamment une lettre très émouvante de son frère jumeau.

Un récit et des photos

Et pour le petit clin d’œil, des photos enrichissent aussi ce livre dont une notamment où le skippeur est présenté dans son plus simple appareil, un choix qui le fait sourire : "j'ai été surpris qu'on ait choisi cette photo. Moi j'ai envoyé des photos qui me semblaient relatées les histoires que je raconte et c'est vrai que cette photo où je suis nu à bord ça m'a beaucoup fait rire".