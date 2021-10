Dordogne : le SMD3 répond à la mairie de Périgueux qui veut garder du porte-à-porte pour les déchets

"Tout un quartier en porte-à-porte, c'est faisable. En revanche ça a un coût. Ce sera soit l'usager qui paiera, soit la ville de Périgueux, mais ça a un coût", assure Pascal Protano, le président du Syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3), invité de France Bleu Périgord ce vendredi matin. Il répond à la motion votée par le conseil municipal de Périgueux mercredi, dans lequel la ville demande un système mixte au lieu de la suppression pure et simple de la collecte des déchets en porte-à-porte.

Périgueux veut un système mixte avec du porte-à-porte

Hélène Reys, adjointe au maire à Périgueux, disait vouloir "réfléchir pour que la collecte se passe le mieux possible. On a des zones très denses, on ne peut pas installer des bornes enterrées partout, et certains habitants ne sont pas véhiculés. On demande des bornes qui ne soient pas trop éloignées, par plus de 100 à 150 mètres, et en même temps ne pas défigurer la ville avec des bornes au bord des fenêtres et des portes des habitants".

"Ils demandent des services supplémentaires. On est prêts à tout étudier", répond Pascal Protano : "Par contre, tout un quartier en porte-à-porte, c'est faisable. En revanche ça a un coût. Ce sera soit l'usager qui paiera, soit la ville de Périgueux, mais ça a un coût. Si on fait des différences, il faut à un moment que quelqu'un les paie".

Le porte-à-porte maintenu, seulement pour les personnes très dépendantes

Le président du SMD3 a aussi répondu sur la question des personnes qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'aux bornes : "Pour certaines personnes, on comprend bien qu'elles ne peuvent pas se déplacer jusqu'aux points d'apport volontaire", reconnaît Pascal Protano. "On met en place un service de porte-à-porte pour les personnes en question", mais "ce qu'on demande c'est que la personne qui ne peut pas déposer ses déchets soit titulaire de la carte mobilité inclusion".

Autrement dit, cela ne concerne que les personnes qui ont un handicap qui réduit leur capacité de déplacement de manière importante, ou celles dont la santé mentale nécessite d'être accompagnées de manière permanente. Soit un très petit nombre de personnes. "Il y a très peu de gens qui ne peuvent pas aller aux bornes", assure Pascal Protano : "Soit elles sont accompagnées par une aide à domicile, et on travaille avec les fédérations d'aides à domicile pour qu'elles prennent le sac poubelle en partant".