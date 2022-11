Le SMD3 vote les tarifs de la redevance incitative en Dordogne

La séance avait failli être reportée après l'intrusion de dizaines de manifestants dans les locaux du SMD3 , mais finalement, les nouveaux tarifs de la redevance incitative ont bien été votés ce mercredi après-midi. La grille tarifaire a été adoptée par 39 voix pour contre 4 contre. Et le nouveau système de collecte et de tarification des déchets entrera en vigueur dans quelques semaines, le 1er janvier 2023.

Périgueux et Bergerac ont voté contre

Une dizaine d'opposants à la redevance incitative, principalement des membres de la Coordination déchets 24, ont assisté au comité syndical.

Lorsque le président du SMD3 Pascal Protano a énoncé le détail des tarifs , deux délégués ont fait part de leur souhait de voter contre. Hélène Reys, adjointe à la mairie de Périgueux a demandé au SMD3 de "prendre ses responsabilités" alors que les oppositions sont fortes, et que de plus en plus de personnes dénoncent une tarification injuste et trop chère . Un élu de Bergerac s'est également prononcé contre. Les deux grosses villes de Dordogne disposent de deux voix chacune.

Pascal Protano demande aux députés d'agir

Questionné sur les tarifs, plus élevés qu'initialement prévu, le président du SMD3 Pascal Protano a rappelé que l'explosion des coûts de l'énergie avait obligé le syndicat à les revoir à la hausse. Et la tarification sociale, qui permettrait de proposer des prix plus justes, ne peut pas être mise en place pour l'instant car la loi ne le permet pas. "Personne ne pourra laisser les choses telles qu'elles sont. On travaille au niveau local pour trouver une solution provisoire... On a des députés. J'aimerais qu'ils prennent en compte ce dossier, qu'ils l'amènent à l'Assemblée et qu'ils arrivent à faire en sorte qu'on ait une tarification sociale comme pour l'eau et l'électricité", a soutenu le président du SMD3.

Finalement, la grille tarifaire a été adoptée par une large majorité. A la sortie de la séance, les membres de la Coordination Déchets 24 se sont inquiétés qu'il n'y ait pas eu plus de débats lors du vote.