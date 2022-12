Le SMS fête ses 30 ans

C'était le le 3 décembre 1992 : Neil Papworth, un ingénieur en informatique britannique, envoyait à son collègue Richard Jarvis, un des dirigeants de l'opérateur de téléphonie Vodafone, un message de 15 caractères : "Merry Christmas !". L'ancêtre du SMS était né avec un vœu de fin d'année. Car les téléphones portables n'en étaient alors qu'à leurs balbutiements : le message a été envoyé par ordinateur sur l'un des premiers GSM, un bébé de plus de deux kilos.

"T ou, tu fé koi ? ;)"

Il faudra attendre 1997 pour que ce test de "geek" devienne une innovation déployée par les opérateurs et que le SMS révolutionne le monde des télécommunications. Car à la fin des années 90, c'est l'époque des forfaits limités et des communications payantes. Et envoyer un message texte de moins de 160 caractères coûte moins cher que de passer un coup de fil. Les jeunes s'emparent donc très vite de l'option car la conversation par SMS est plus directe, plus courte, plus discrète. En moins de trois ans, le succès est fulgurant.

"Sociologiquement, le SMS a changé le rapport à l’autre. Il n’y a pas le même degré d’implication, on n’est pas obligés de mettre les formes, d’être protocolaire, on peut être plus télégraphique, plus expéditif", explique Alexandre Eyries, enseignant à l'université de Lorraine et spécialiste des télécoms. De nouveaux codes linguistiques apparaissent et se déploient avec l'utilisation des abréviations et des émoticônes. Et au milieu des années 2000, la planète entière "textote" pour se donner rendez-vous, s'envoyer le code d'entrée de l'immeuble, se remémorer la liste des courses ou se souhaiter la bonne année...

Dépassé, le SMS ? Pas vraiment

Trente ans plus tard, les forfaits illimités et l'internet mobile sont passés par là et les réseaux sociaux et messageries en ligne comme comme WhatsApp ou Messenger concentrent l'essentiel des conversations, au détriment du "texto". En deux ans, le nombre de SMS échangés a baissé de moitié. En 2016, quelque 3.000 milliards de messages texte ont été envoyés dans le monde, contre 6.000 milliards en 2014, selon les derniers chiffres de l'ONU. En France, environ 30 milliards de messages ont été échangés chaque trimestre l'an dernier, contre plus de 45 milliards en 2017, selon un rapport de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), publié en 2021.

Le SMS est en déclin, mais il n'a pas pour autant disparu de nos téléphones mobiles. Si les conversations privées ne sont plus à la mode, l'usage a évolué : rappels de rendez-vous médicaux, notifications de livraisons, alertes de risques naturels, industriels, ou sanitaires, messages publicitaires ou transactionnels (pour faire des dons ou participer à un jeu télévisé, par exemple) connaissent un essor sans précédent. En 2023, le marché de ces SMS commerciaux devrait dépasser la barre des 50 milliards d’euros de revenus dans le monde, selon le cabinet d’études américain Juniper Research.