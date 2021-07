Le SNU : plus de 200 jeunes en redemandent

Vendredi à Montmorillon, dans la Vienne s'est tenu la cérémonie de clôture du Service National Universel. Durant 12 jours s'est tenu le stage de cohésion pour de 208 jeunes volontaires venus de l'ex-Poitou-Charentes mais aussi de Vannes, de Rennes, d' Evreux, de Bordeaux. Le SNU propose de découvrir la vie collective au sein d'un centre accueillant environ 200 jeunes venus de toute la France pour créer ainsi des liens nouveaux et développer la culture de l’engagement et aider à trouver sa place dans la société, selon l'esprit voulu par cette ce service.

Le lever des couleurs et la Marseillaise

C'est également l’occasion de découvrir un autre territoire. Au menu : la manifestation régulière des symboles de la République et de la Nation, comme le lever des couleurs et le chant de la Marseillaise. La vie collective, les volontaires participent aux tâches quotidiennes liées aux repas, au nettoyage et à la gestion des déchets courants, et c'est aussi la participation à l’organisation des activités . Il y a sept thématiques :" activités physiques, sportives et de cohésion ; autonomie, connaissance des services publics et accès aux droits ; citoyenneté et institutions nationales et européennes ; culture et patrimoine ; découverte de l’engagement ; défense, sécurité et résilience nationales ; développement durable et transition écologique".

Marion 16 ans de Nieuil-les-Aubiers "J'ai adoré ces 12 jours passés tous ensemble, c'était vraiment génial de vivre tous ensemble, on a fait des connaissances on a appris plein de choses, franchement si on m'avait dit faut faire deux semaines de plus ça aurait été sans problème. J'ai adoré notamment l'initiation sur les arts martiaux et le self défense". A ses côtés Yasmina 16 ans de Niort confirme "ouais c'était top, là ca nous fait tout bizarre de devoir se quitter maintenant, on va se projeter sur la partie 2 de notre parcours avec notre mission d'intérêt général."

Ensuite ces jeunes poursuivent par une mission d'intérêt générale au sein d'une association sportive, caritative, une bibliothèque, une mairie à travers 84h pour compléter ce SNU.