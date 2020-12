Le SNUIPP 36 s'agace de l'école rendue "facultative" pour la fin de la semaine

L'annonce a provoqué la surprise de tous : parents, enseignants, syndicats et même, à en croire le SNUIPP, direction d'académie. L'école est facultative jeudi et vendredi pour les familles qui souhaiteraient que leurs enfants se confinent avant les repas de fêtes.

"On a appris ça dans les journaux... déplore Sophie Grenon, co secrétaire du SNUIPP dans l'Indre et par ailleurs, directrice d'école à Eguzon. Dans la mesure où cette décision émane du conseil scientifique, on s'incline, on n'est pas médecin. Mais du lundi soir pour le jeudi, cela donne peu de recul pour s'organiser"

C'est une guignolade !

Le syndicat dénonce un double discours : "Cela fait des mois qu'on nous dit que les enfants sont peu contaminants et qu'il n'y a aucun risque dans les écoles. Et là, comme par hasard, ce serait mieux de se mettre à l'abris avant d'aller voir Papi et Mamie. C'est une guignolade ! "

Quant à l'organisation concrète de ces deux journées, le syndicat assure que c'est très flou : "Au delà de deux demi-journées d'absence non justifiées, on doit le déclarer. Là, je fais quoi ? J'ai pas de consigne ! Est-ce qu'on prévoit l'école à distance pour les absents ? je ne sais pas !"

Le syndicat dénonce une impréparation et une improvisation, et parle d'un nouveau manque de considération pour le travail des enseignants.