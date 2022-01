Le personnel hospitalier et du médico-social en colère manifestait mardi à Auxerre

Une manifestation mardi à Auxerre des personnels hospitaliers, du social et du médico-social. L'objectif était d'alerter sur la situation des établissements du département en manque de personnel et de moyens financiers. Partis du rond point de Paris, les manifestants ont fait une première halte devant comité de protection de l'enfance de l'Yonne à Auxerre.

"Le travail social c'est pas du rendement, on fait pas des boites de conserve ": Sylvie, éducatrice au comité de protection de l'enfance de l'Yonne

Sylvie est éducatrice depuis des années dans cette structure. Aujourd'hui les priorités de son métier ont beaucoup changé et c'est ce qui la met en colère. "On est dans du rendement, faire du chiffre. Et ça va à l'encontre de la mission pour laquelle on est payé auprès des usagers. Peu payé , mais payé quand même. Aujourd'hui si je suis en colère, c'est parce qu'on nous demande toujours plus, avec moins de moyens. Et le travail social c'est pas du rendement. On fait pas des boites de conserve."

"On a besoin de recruter du personnel formé et d'être davantage considéré" : Mohamed éducateur à l'EPNAK à Sens

Dans le cortège, Mohamed est venu de Sens avec plusieurs de ses collègues de l'EPNAK. Il est éducateur auprès d'adultes handicapés. Pour lui aussi, il devient de plus en plus compliqué de bien faire son travail au quotidien. "On a un boulot compliqué. On travaille avec des personnes en situation de handicap . Et je ne pense pas qu'à l'assemblée , ils soient au courant de nos conditions de travail. Il faut que ces personnes là viennent sur le terrain. Qu'elles prennent notre place pendant un jour, une semaine , un mois. Bref elles se feront une idée plus précise. Car on a besoin de plus de personnel, qui soit formé. Et puis on a besoin aussi d'être davantage considéré."

Les manifestants ont fait une halte devant le tribunal d'Auxerre © Radio France - Damien Robine

Après le tribunal, la manifestation a fait une dernière halte devant la préfecture de l'Yonne. L'occasion pour la CGT de rappeler que parmi les revendications, il y a cette augmentation salariale pour tout les personnels d'au moins 300 euros par mois ainsi que des recrutements massifs de personnels qualifiés dans les secteurs du soin, du social et du médico-social.