Le solidaribus : une antenne itinérante du Secours Populaire dans le Calvados

C'est la nouvelle antenne itinérante du Secours Populaire du Calvados : le solidaribus. Depuis le mois de mai, ce camion sillonne le département et s'installe une fois toutes les deux semaines dans trois communes : Tilly-sur-Seulles, Port-en-Bessin et Cabourg. Stationné sur des parkings ni trop en vue, ni trop éloignés du centre-ville les bénévoles reçoivent les bénéficiaires qui n'ont pas les moyens de se déplacer jusqu'à Caen.

Un camion pour desservir les zones blanches

Le Secours Populaire entend venir en aide à tous ceux qui vivent dans les "zones blanches", ces communes où aucune association caritative n'est déjà installée et où il y a peu ou pas de transports en commun. "La distance n'est pas le plus important, ce qui compte c'est comment est vécu l'isolement par ces personnes" analyse le secrétaire départemental du secours populaire dans le Calvados, Nicolas Champion. Et peu importe que vous soyez à 20 ou 200 km de Caen, "le frein à la mobilité c'est très souvent l'absence de véhicule personnel ou de permis de conduire, de véhicule en panne ou tout simplement d'argent pour mettre de l'essence dans la voiture".

De nombreuses personnes âgées aidées par le solidaribus

Bénévole depuis 4 ans au Secours Populaire, Gérard accueille ces bénéficiaires et il voit arriver "de plus en plus de personnes âgées isolées, qui avec l'inflation n'arrivent plus à boucler les fins de mois", et "ça fait mal" reconnait le retraité. Dans ce solidaribus, ces bénéficiaires vont donc trouver ce qui leur manque : des paquets de riz, de farine ou des conserves lors de la distribution alimentaire et un temps d'écoute dans un bureau spécialement créé à l'avant du camion. Un autre Gérard les reçoit pour les accompagner dans leurs démarches et leur offrir aussi un peu de réconfort. Lors de leur passage, ce bénévole se réjouit aussi de voir que des liens se tissent et qu'une entraide voit le jour.

Un bureau a été installé dans le camion, pour aider les bénéficiaires dans leurs démarches et leur offriir aussi un temps d'écoute © Radio France - Elodie Touchais

"La détresse est partout" : le maire de Tilly-sur-Seulles

C'est Didier Couillard, le maire de Tilly-sur-Seulles qui a sollicité le passage du solidaribus, et à l'inauguration officielle du camion ce mardi sur sa commune il a même invité tous les élus voisins, pour les inciter à suivre son exemple. " La détresse est partout" relève le maire, "il y a l'essence, l'inflation sur les denrées alimentaires" et Didier Couillard estime que "les élus, proches de leurs habitants, doivent leur apporter des solutions". Pour ne laisser personne sur le carreau.

Le solidaribus du Secours Populaire assure la distribution alimentaire © Radio France - Elodie Touchais

La demande est déjà grandissante : à Cabourg 28 familles bénéficient du passage du camion contre 18 à la fin de l'été.

Ce solidaribus s'installe de 11h à 15h un mardi sur 2 a Tilly-sur-Seulles en alternance avec Port en Bessin. Il est à Cabourg le lundi.

Les inscriptions à la distribution alimentaire peuvent se faire sur place.