Le sort des mineurs non accompagnés inquiète fortement certaines associations Dijonnaises de défense des droits humains

Amnesty International, ATTAC 21, la Ligue des Droits de l'Homme, le SNES-FSU, SOS racisme ou encore RESF 21... Une trentaine d'associations réunies dans un Collectif de soutien aux demandeurs d'asile organisaient, une conférence de presse ce lundi à la Maison des Associations de Djion.

A l'occasion de la récente rentrée scolaire et dans le cadre d'une campagne nationale, ces associations ont réunies la presse, pour faire le point sur ce très délicat dossier des mineurs non accompagnés. Et surtout pour pointer du doigt les responsabilités de l'État et des Conseils départementaux, responsables, selon les membres de ce collectif, d'avoir mis en place une véritable "course d'obstacles" administrative pour décourager ces jeunes de rester en France.

La fiabilité des tests osseux en question

Exemple parmi d'autres: les "tests osseux" destinés à déterminer l'âge de ces mineurs, des tests réalisés à la demande des départements. Pour Paul Garrigues membre de la Ligue des Droits de l'Homme de Côte-d'Or "ce sont des tests réalisés avec l'accord du juge et qui -selon toutes les études- ont une fiabilité à deux ans près, ce qui est tout de même gênant pour déterminer une majorité". Le collectif demande quant à lui "une présomption de bonne foi des personnes et une présomption de véracité des documents qu'ils présentent" ajoute Paul Garrigues.

La réponse du Conseil départemental de Côte-d'Or

Pour Emmanuelle Coint, vice-présidente du Conseil départemental de Côte-d'Or et présidente de la Commission sociale du département ces tests osseux sont de moins en moins pratiqués et "ne représentent que 40% des situations où nous avons des doutes pour vérifier l'identité et l'âge des jeunes en partenariat avec la Préfecture et la police". Des tests osseux qui ne sont pas forcément satisfaisants comme le reconnaît Emmanuelle Coint: "ce genre d'examen a une marge d'erreur de 12 à 18 mois, une marge que nous avons bien intégré et surtout cela rallonge très fortement le délais de réponse pour le jeune et ce n'est donc pas une situation satisfaisante".

Les Départements alertent l'État

Structures d'accueil saturées, afflux sans précédent de mineurs non accompagnés à gérer... la situation n'est pas simple pour les Départements. Cela fait des mois que les Conseils départementaux alertent d'ailleurs l’État au sujet de la situation de ces jeunes migrants. Au mois d'août 2016, par exemple, François Sauvadet, président UDI du conseil départemental de Côte-d'Or avait envoyé un courrier à Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes pour réclamer une aide de l'État. Il s'agissait selon lui de faire face à l'arrivée "massive et continue" en France de mineurs étrangers non accompagnés. François Sauvadet expliquait à l'époque que "la Côte-d'Or pourrait enregistrer cinquante nouveaux mineurs non accompagnés d'ici la fin de l'année, soit une augmentation de près de 45% par rapport à 2015".

Ils étaient 4.000 en 2012, 16.000 en 2016

Un problème qui ne s'est pas arrangé au fil des mois et que l'État semble avoir pris en considération. Ce lundi 18 septembre 2017 le gouvernement a annoncé qu'il va octroyer une rallonge budgétaire de 6,5 millions d'euros en 2017 pour soulager les départements. Début septembre Emmanuel Macron reconnaissait que leur nombre a "considérablement augmenté", passant "de 4.000 arrivées en 2012 à 16.000 en 2016" partout en France. Ce n'est pas cela qui réglera le problème selon Emmanuelle Coint vice-présidente du Conseil départemental de Côte-d'Or et présidente de la Commission sociale du département. Amusée: "vous savez combien dépense le département de Côte-d'Or chaque année concernant les mineurs non accompagnés? 7 millions d'euros! Et on a 100 départements en France, je vous laisse faire la multiplication..."

Les mineurs non accompagnés en Côte-d'Or

Combien y a t-il de mineurs non accompagnés en Côte-d'Or? Depuis le début de l'année 2017, 253 jeunes migrants se sont présentés pour une phase de diagnostics et d'évaluation de leurs situations. 161 ont été reconnus "mineurs non accompagnés" et ont donc été accueillis et pris en charge par les services de la protection de l'enfance. Des chiffres qui ont plus que doublés en deux ans puisqu'ils n'étaient que 109 pour l'année 2015.