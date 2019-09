Le SOS d'une femme handicapée menacée d'expulsion à Montpellier

Une femme de 51 ans atteinte d'une sclérose en plaques demande depuis un an un logement HLM plus petit et moins cher que celui qu'elle occupe à Montpellier, elle ne peut plus payer l'intégralité de son loyer et va être expulsée.

Montpellier - France

Un femme handicapée menacée d'expulsion de son logement HLM à Montpellier lance un appel à l'aide sur France Bleu Hérault. Isabelle, 51 ans souffre d'une sclérose en plaques, elle est en fauteuil roulant. Depuis plusieurs années, elle vit dans appartement quartier Pierre Vive qui lui coûte 700 euros par mois.

Mais depuis le départ de ses enfants, cet appartement est beaucoup trop grand pour elle et surtout beaucoup trop cher, elle ne touche plus aucune aide de la CAF et ses revenus d'aide soignante à la retraite sont de 1 000 euros. Conséquence, elle n'arrive à verser que 400 euros par mois et cumule les dettes de mois en en mois, 1600 euros.

Isabelle a bien fait une demande pour un appartement plus petit, en vain, le seul logement qu'on lui a proposé n'est pas accessible aux fauteuils roulants.

L'organisme HLM, la SFHE a donc entamé les démarches pour la faire expulser elle vient de recevoir l'avis d'huissier, elle a quelques semaines pour partir.

"Je ne vais pas attendre de me retrouver à la rue avec mon fauteuil roulant"

"Ce qui me révolte c'est qu'il y a plein de logements, plein de constructions, mais qui on met dans ces appartements adaptés ? Comment c'est possible que je me retrouve à la rue, j'ai toujours travaillé et payé mon loyer avant d'être malade. Et là moi j’y arrive plus. Je ne vais pas attendre d’être expulsée avec un fauteuil électrique avec une maladie invalidante. Je ne comprends pas pourquoi depuis un an y a rien qui bouge et maintenant je me retrouve avec cet avis d'expulsion... c'est injuste !" raconte Isabelle

Aujourd'hui Isabelle lance un appel pour trouver un nouveau logement, un appartement accessible pour 400 euros par mois.

Du côté du bailleur HLM, la SFHE, on explique que dans le parc immobilier actuel aucun logement accessible aux handicapés n'est disponible. On reconnait l’honnêteté de la locataire qui verse tous les mois de manière assidue une partie du loyer. La procédure d'expulsion serait surtout là pour relancer les dossiers de demandes de logement dans les autres organismes HLM

Isabelle ne comprend pas comment elle en est arrivée là Copier

Reportage Elizabeth Badinier Copier