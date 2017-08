Le SOS du boucher de Bosc Roger en Roumois fait le buzz sur les réseaux sociaux

Installé depuis deux ans et demi dans ce village de l'Eure, Tony Decelier est prêt à mettre la clé sous la porte. Pas de assez de clients. Dans une vidéo, il partage son désarroi, et appelle les habitants à privilégier le commerce de proximité.

La vidéo postée sur Facebook par le boucher de Bosc Roger en Roumois, près de Grand Bourgtheroulde a déjà été visionnée près de 160 000 fois. En un peu plus de quatre minutes, l'artisan de 40 ans y confie son dépit. Sa boucherie ne marche pas, il ne se verse plus de salaire alors qu'il s'est installé à son compte il y a deux ans et demi.

On coule, on ne sait plus quoi faire" . Le reportage de Laurent Philippot

"Pour rien au monde, j'irai ailleurs. C'est pas bon, c'est excellent". Corinne, une cliente. Copier