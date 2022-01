Le soulagement des patrons de discothèques en Charente

C'est un véritable "ouf" de soulagement qu'expriment les patrons de discothèques et de dancings après l'annonce, jeudi soir par le Premier Ministre Jean Castex, d'une réouverture de leurs établissements à la mi-Février. Fermées depuis le 10 décembre, car jugées propices aux contaminations par le COVID-19, elles rouvriront le 16 Février, et consommer debout dans les bars sera à nouveau autorisé.

Les dance-floors étaient vides depuis le 10 décembre © Radio France - Pierre MARSAT

Cette décision était ardemment attendue : ces établissements, parmi les plus sinistrés par la pandémie, auront ainsi gardé portes closes pendant 10 semaines, après une première période de 16 mois d'inactivité forcée, du début de la crise sanitaire jusqu'en Juillet 2021. Certains gérants d'établissements de nuit évoquent une perte de 50% de leur clientèle, entre juillet et décembre 2021, quand il fallait garder le masque pour danser. Aujourd'hui, les clients sont impatients de revenir danser et s'amuser.