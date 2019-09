Le soulagement pour les délogés de la rue Curiol à Marseille

Marseille, France

Le soulagement pour 12 familles délogées du 36 rue Curiol à Marseille. Toutes ont été reçues ce mercredi après midi hier au siège de Marseille Habitat, bailleur social de la ville de Marseille. Selon le collectif du 5 novembre venu sur place pour les soutenir, 7 familles ont été prises en charge et relogées dans une résidence sociale située dans le 14e arrondissement de la ville. 3 hommes seuls sont maintenus à l'hôtel et une solution adaptée va être trouvée dès ces prochains jours

Ces 12 familles, pour la plupart d'origine albanaise et en situation régulière de demande d'asile ont été expulsées lundi de leurs logements insalubres dans des conditions illégales et inhumaines, selon le Collectif du 5 novembre. Une expulsion à l’initiative du bailleur social de la ville, Marseille Habitat, propriétaire de l’ immeuble depuis 2016. Toujours selon le collectif, l ’intérieur des appartements, éviers et réseaux d'eau auraient été détruits par Marseille Habitat afin que les familles n’y retournent pas.

Des sanitaires dégradés -

Le collectif du 5 novembre dénonce aussi l'existence d'un marchand de sommeil qui depuis des années venait collecter chaque mois entre 250 et 350 euro de loyer, en liquide et en tout illégalité .