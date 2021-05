"Le sourire d'Auschwitz", un web documentaire sur Lisette, résistante bretonne

Archives familiales/The Archives of the State Museum Auschwitz-Birkenau in Oświę

"Le sourire d'Auschwitz" c'est le titre du nouveau web documentaire de Stéphanie Trouillard. La journaliste de France 24 avait déjà enquêté il y a quelques années sur son grand-oncle fusillé en 1944 à Plumelec dans le Morbihan.

"Depuis, j'avais envie de continuer mes recherches mais en travaillant cette fois sur le destin d'une femme résistante du Morbihan" raconte Stéphanie Trouillard.

Elle tombe alors que la photo d'une jeune femme déportée à Auschwitz qui sourit et qui a même un air un peu espiègle. "Ce sourire m'a particulièrement intrigué. Je me suis demandé comment c'était possible de sourire dans un tel endroit. J'ai voulu savoir ce qui ce cachait derrière ce portrait et ce qui lui était arrivée" explique la journaliste.

Une arrestation un peu honteuse

Les recherches de Stéphanie Trouillard la conduisent à Port-Louis dans le Morbihan. La journaliste rencontre une nièce de Lisette qui se souvient d'elle. On parle aussi de la jeune résistante dans l'histoire de la commune mais en disant qu'elle a été arrêtée après avoir fleuri le monument aux morts. L'enquête de Stéphanie Trouillard montre qu'il y a plus que cela. "Le cœur de cette histoire c'est la dénonciation de Lisette par deux femmes de Port-Louis" explique la journaliste. Après tant d'années "il y avait encore un malaise, c'est toujours un sujet sensible, notamment parce qu'il y a encore des gens vivants qui ont vécu cette époque".

De Port-Louis... à Auschwitz

Le travail d'enquête de Stéphanie Trouillard ne s'arrête pas là. On découvre dans son web documentaire intitulé "Le Sourire d'Auschwitz" que Lisette la jeune résistante bretonne a fait partie du convoi des 31 000, seul convoi de femmes résistantes qui a eu comme destination le camp de la mort nazi. Lisette y décède d'ailleurs peu après son arrivée de maladie.

Le travail de mémoire

Grâce à l'enquête réalisée par Stéphanie Trouillard, l'histoire de Lisette ne sera plus oublié. "Il y a aura bientôt une rue à son nom dans Port-Louis, une nouvelle plaque également pour rendre hommage aux déportés de la commune notamment au compagnon de l'époque de Lisette, Louis Séché qui a également été déporté et qui n'en est pas revenu non plus".