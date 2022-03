Le sourire retrouvé des professionnels de la fête en Moselle

"Depuis un petit mois, le téléphone recommence à sonner." David Fabien, DJ installé à Behren-lès-Forbach retrouve le sourire après deux ans d'épidémie de Covid-19 qui ont vidé son agenda de mariages, anniversaires et fêtes en tout genre. La levée des restrictions lui permet de voir 2022 avec beaucoup plus de sérénité. Mieux, il commence déjà à remplir 2023 ! "Pour cette année 2022, je n'étais pas très inquiet parce que tous les mariés avaient reporté sur cette année. Mais la où je vois le gros soulagement, c'est pour 2023. Toutes les réservations se font sur cette année prochaine : mai et juin sont complets, il ne me reste que deux dates en juillet, une août, une en septembre... Le calendrier est très bien bouclé."

Reprendre la vie d'avant

La reprise se fait également sentir chez les traiteurs qui doivent répondre à une forte demande de la part des clients. "Il y a une volonté de reprendre la vie comme avant" constate Mégane Dieudonné, responsable communication est marketing pour la maison Marcotullio traiteur basée à Louvigny, "on ne peut pas vivre en permanence en visioconférence et avec des événements à distance. Les gens ont envie de passer à autre chose." L'entreprise assure ne pas avoir licencié pendant cette période délicate, mais elle a perdu du personnel qui a préféré changer de voie. Si bien que les besoins sont importants aujourd'hui : "en cuisine, en service, en CDI, CDD ou en extra."

Chacun espère que ce retour à la vie normale sera durable. Le rebond de l'épidémie est observé avec anxiété. "On a vu que c'est un virus un peu plus virulent quand il fait froid. On va quand même rester dans cette incertitude par exemple pour les festivités de Noël" confie David Fabien qui se veut toutefois optimiste, "on a appris à vivre avec ce Covid et il faut relancer l'économie."