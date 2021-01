"Le Terrible", le plus récent des quatre sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE) basés à l'Ile Longue, en presqu'île de Crozon (Finistère), doit subir son premier grand carénage. Il vient d'entamer 14 mois de travaux d'entretien majeurs sur la base navale de Brest.

Le sous-marin "Le Terrible" en rénovation à Brest pour plus d'un an

Le sous-marin Le Terrible "vient de rejoindre le bassin 8 de la base navale de Brest pour y poursuivre son indisponibilité périodique pour entretien et réparation (IPER), autrement dit grand carénage", indiquent jeudi le ministère des Armées et Naval Group dans un communiqué commun.

Régénérer son potentiel

Le bâtiment, mis en service en 2010,va bénéficier de 14 mois "d’interventions industrielles afin de le moderniser et de régénérer son potentiel opérationnel pour les dix années à venir."

Après le retrait des armes et des éléments combustibles sur la base de l'Ile Longue, le sous-marin a traversé la rade pour être pris en charge par son constructeur, Naval Group. Toutes les composantes du Terrible seront méticuleusement inspectées et entretenues. 300 modifications seront aussi apportées sur les différentes installations afin d'améliorer la conduite et les performances du sous-marin.

Du travail pour 900 personnes

L'énorme chantier mobilisera en bassin 8 plus de 900 personnes en pic d'activité, six jours sur sept. Près de 45 entreprises de la région brestoise et du Grand Ouest seront mises à contribution pour un total de 2,5 millions d’heures de travail.

Le Terrible doit regagner son fief de l'Ile Longue autour de mars 2022.