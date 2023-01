Le sous-préfet de Montdidier, Silvère Say, est entré en fonction ce lundi

Silvère Say, 41 ans et natif de Saint-Etienne, a pris ce lundi ses fonctions de sous-préfet de Montdidier.

Montdidier retrouve un sous-préfet. Silvère Say, 41 ans et nouveau venu dans la fonction publique d'État, vient de prendre ses fonctions ce lundi. La sous-préfecture de cette commune du sud-est de la Somme vient en effet de rouvrir après presque six ans de fermeture.

ⓘ Publicité

Silvère Say, natif de Saint-Étienne, était jusque là directeur général de la Plagne, en Savoie, un poste qui dépend de la fonction publique territoriale. Sa candidature a été retenue par le ministère de l'Intérieur, pour intégrer la fonction publique d'Etat : "Je souhaite continuer à servir l'État, être dans cette relation de proximité avec le territoire et montrer encore une fois que l'État n'est pas seulement à Paris, mais partout sur le territoire français".

Économie et énergie sont de forts enjeux dans cet arrondissement

Même s'il est encore un peu tôt pour connaître en détails les enjeux et problématiques de l'arrondissement de Montdidier, le nouveau sous-préfet y voit "un arrondissement plutôt rural, avec une prégnance de l'industrie agro-alimentaire, et donc l'importance du développement économique. Il y a aussi un volet énergies renouvelables, poursuit Silvère Say, avec les nombreuses éoliennes sur ce territoire, mais aussi les projets sur les réseaux de chaleur ou encore photovoltaïques : on y sera très attentifs", conclut le nouveau sous-préfet de Montdidier.

Silvère Say (au second plan) a pris ses fonctions de sous-préfet de Montdidier ce lundi, aux côtés d'Étienne Stoskopf, le préfet de la Somme (au premier plan). © Radio France - Jeanne Daucé

"Montdidier retrouve un statut", juge la maire de la commune

Du côté des élus du secteur de Montdidier, on se réjouit de voir revenir cette sous-préfecture, fermée en 2017. L'arrondissement de Montdidier, qui comprend une centaine de communes, avait alors été rattaché à la sous-préfecture de Péronne. Finalement, à l'automne 2022, Emmanuel Macron avait annoncé la réouverture de six sous-préfectures en France, dont celle de Montdidier. Le président entendait ainsi marquer le "retour des services publics dans les territoires ruraux".

"Montdidier retrouve un statut, estime Catherine Quignon, la maire de la commune qui s'était fermement opposée à la fermeture de la sous-préfecture en 2017. Avoir un interlocuteur sur place, avec qui on peut échanger, c'est très important : on peut lui faire part des difficultés sur le montage des dossiers, des difficultés sur la sécurité, mais aussi lui faire part de nos projets : le sous-préfet peut les porter beaucoup plus haut que nous. Il est la courroi de transmission entre la commune, le préfet et l'État. C'est une bonne nouvelle pour Montdidier et toutes les communes de l'arrondissement".

Catherine Quignon précise aussi que ce statut de sous-préfecture **confère à sa commune des "**responsabilités pour essayer de capitaliser sur les services publics : on est à 35 km d'Amiens et 35 km de Compiègne, on doit trouver tous les services publics à Montdidier", conclut la maire.