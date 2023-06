Le soutien précieux de la fondation de François Hollande à l'Onde Porteuse, un média solidaire de Clermont

De passage dans le Puy-de-Dôme, François Hollande a pris le temps de rencontrer les permanents et les stagiaires de l' Onde Porteuse . Ce média travaille gère un programme d'insertion , mais aussi une radio « Le Chantier » ainsi qu'un centre de formation. Les publics éloignés de l'emploi trouvent dans cette association des opportunités pour se relancer leurs parcours professionnels, notamment grâce au journalisme radio. Ces journalistes n'ont pas laissé passer l'occasion d'un échange fructueux avec l'ancien président, qui s'est prêté au jeu des questions. L'ex-locataire de l'Élysée, rompu aux joutes politiques nationales ou aux sommets internationaux a même accepté une interview enregistrée dans les conditions du direct, qui sera d'ailleurs diffusée sur le site internet de l'association. Une des intervieweuses du jour; Yolande a préparé soigneusement l'entretien, et avec ses collègues, elles ont su mettre à l'aise l'ancien chef de l'Etat sans renoncer, une fois l'interview commencée, à obtenir des infos précieuses, comme par exemple de savoir s'il allait soutenir la candidature de Clermont-Ferrand pour devenir la capitale européenne de la culture en 2028 . L'autre journaliste nommée Nedjma a su surmonter sa timidité et assumer la dimension orale de la radio pour les besoins de l'exercice. Dès lors, c'est un pari gagné aux yeux de Benoît Bouscarel l'un des co-fondateurs de l'association, car ce regain de confiance en soi et de maîtrise des outils oraux va trouver un terrain d'expression évident face à de futurs recruteurs.

François Hollande dans les locaux de l'Onde Porteuse © Radio France - Alexandre Mottot

Il faut dire que l'association clermontoise ne manque pas de ressources et ses stagiaires, de curiosité. En plus des publics en insertion, 8 jeunes âgés d'une vingtaine d'année suivent une formation de deux mois, avec le même objectif, se relancer et s'insérer en pratiquant le journalisme radio. Pratiquer le journalisme, décortiquer l'actualité locale, et chercher à faire comprendre ou à faire vivre des réalités complexes est au cœur du projet de l'Onde Porteuse. Ces jeunes venus se remettre sur de bons rails ont multiplié les questions, parfois malicieuses, souvent sensibles, mais toujours pertinentes à l'attention de François Hollande, allant de ses premières impressions de présidents à la teneur de ses ambitions pour la suite.

La suite pour l'ancien président de la République se confond avec l'activité de sa fondation. " La France s'engage " a déjà aidé (et labellisée) 200 associations dans l'économie sociale et solidaire et verse une aide de 250 000 euros sur trois ans à l'association clermontoise pour l'aider à continuer son travail. Dotée d'un budget de trois millions d'euros, la fondation observe des critères très précis pour délivrer ces aides, mais elle offre d'avantage. Un système de label va permettre à la jeune association de prétendre à des systèmes d'aides financières ou juridiques, tout en "essaimant" dans d'autres régions. Avec des antennes situées à Nantes ou encore à Saint-Denis de la Réunion, "l'Onde porteuse a vocation à se développer davantage, sans quitter Clermont". Une identité assumée par Benoit Bouscarel, co-fondateur du projet. Une antenne parisienne est d'ailleurs à l'étude. Cet ancien journaliste de France Culture a convaincu l'ancien chef d'Etat des bienfaits de "faire du journalisme en travaillant sur l'insertion, voire de faire de l'insertion, en travaillant justement sur le journalisme".

Charlotte Wealdi, la directrice et co-fondatrice de l'association est venue nous parler de l'Onde Porteuse et de l'accueil réservé à François Hollande.

