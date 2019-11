Le Souvenir Français fait la quête dans les cimetières du Puy-de-Dôme

Beaumont, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Chaque 1er novembre, le Souvenir Français nous sollicite à l'entrée des cimetières. Cette association reconnue d'utilité publique, créée en 1887, récolte de l'argent destiné à entretenir les carrés militaires où sont inhumés les soldats ainsi que les monuments aux morts. Dans le département du Puy-de-Dôme, 20 cimetières sont concernés par cette opération, dont celui de Beaumont, dans l'agglomération clermontoise.

Le Souvenir Français, gardien de notre mémoire

A l'entrée du cimetière de Beaumont, on peut croiser Mathieu. Veste sombre, un brassard bleu, blanc, rouge au bras droit. Dans la main droite, une boite, elle aussi siglée aux couleurs du Souvenir Français. Mathieu a 32 ans, il travaille dans le transport. Mais son week-end, il le consacre à cette action bénévole : "Cette association a pour but d'entretenir tout ce qui est carré militaire, monument aux morts, le fleurissement des tombes de ceux qui sont morts pour la France. On pense à eux tout simplement" explique-t-il.

La quête à l'entrée du cimetière de Beaumont © Radio France - Dominique Manent

Ceux qui viennent sur la tombe de leurs défunts peuvent donc glisser des pièces dans la boite. "Les gens sont plutôt réceptifs" souligne Mathieu. Il rappelle au passage que le Souvenir Français n'est pas une association d'anciens combattants et que cette quête de la Toussaint est l'unique occasion dans l'année de récolter des fonds.

"Tous ces militaires qui sont tombés pendant les deux guerres, c'est notre passé et notre passé c'est important ! Il y en a beaucoup qui l'oublient" commente Jacques, qui vient de se recueillir sur la tombe de son épouse, et qui a fait un don en quittant le cimetière.

Le message du Souvenir Français © Radio France - Dominique Manent

La quête se poursuit jusqu'à dimanche après-midi. L'an passé, en France, elle avait permis de récolter plus de 580 000 euros dont une partie est allée à des actions pédagogiques et des voyages pour les enfants. La transmission fait aussi partie des missions du Souvenir Français.