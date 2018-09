Depuis un an, le SPA de Poitiers propose des chats à l'adoption chaque dernier week-end du mois au Jardiland de Migné-Auxances. Alors que notamment l'été les abandons se comptent par dizaines, c'est un moyen de plus pour trouver une famille à ces animaux.

Migné-Auxances, France

Rien que samedi 1er septembre, le SPA (Secours et protection des animaux) de Poitiers a fait adopter 13 chats. Depuis un an, il s'est associé avec le magasin Jardiland de Migné-Auxances, et chaque dernier week-end du mois il propose des chats à l'adoption dans le magasin. Un environnement plus agréable, et moins difficile que le refuge.

"C'est vrai qu'aller au refuge est trop dur pour certaines personnes. Il y a beaucoup d'animaux, des chiens en cage, qui aboient, et même s'ils sont plus en sécurité qu'à l'extérieur, c'est trop dur pour certains" explique Anne, bénévole depuis dix ans au refuge.

Ça sensibilise aussi à la cause animale - Jérôme Bertrand, directeur du magasin Jardiland (Migné-Auxances)

Et même le magasin Jardiland a sauté le pas. Il a adopté il y a quelques mois deux chats, Félix et Ramsès. Un choix du directeur du magasin Jérôme Bertrand. "Ils sont devenus les mascottes du magasin, ils se baladent au milieu des clients. Toute l'équipe s'en occupe. Et ça sensibilise aussi à la cause animale", raconte le directeur.

Chaque année, et notamment l'été, le SPA de Poitiers est plein à craquer avec la hausse des abandons. "Un chat adopté, c'est deux chats de sauvés, car on va pouvoir en accueillir un autre", expliquent les bénévoles aux personnes qui viennent adopter.