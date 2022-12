Le sponsoring du bateau de Maxime Sorel par le département de la Mayenne revient encore une fois sur la table

Le sponsoring du bateau V and B Monbana-Mayenne de Maxime Sorel par le département de la Mayenne revient sur la table. En ouverture du conseil départemental de la Mayenne ce jeudi à Laval, et alors que ça n'apparaissait pas dans l'ordre du jour, l'entreprise Harris Interactive est venue présenter une nouvelle étude concernant le gain d'attractivité pour le département dans le Grand Ouest de sponsoriser ce bateau. Ce qui a surpris et stupéfait un bon nombre d'élus départementaux.

"Je suis stupéfait"

"Il y a globalement une bonne image de la Mayenne auprès des habitants du Grand Ouest", affirme le rapporteur de l'étude à l'assemblée. "Je suis stupéfait de la hiérarchie que vous faites des dossiers très importants que nous devons traiter lors de ce conseil", commente Bruno Bertier, élu de l'opposition et membre du groupe "Pour la Mayenne Écologique et Solidaire", "on a des agents qui manifestent dans le froid, dehors, le rapport de la Chambre Régionale des comptes, le budget à voter et on commence par une énième étude d'Harris Interactive sur le bateau, alors une question, combien coûte encore cette étude au contribuable mayennais", demande Bruno Bertier.

Christian Briand lui aussi s'étonne d'aborder un tel sujet. "Je suis stupéfait moi aussi et nous ne nous sommes pas concerté, je n'imaginais pas commencer ces deux jours comme ça", affirme l'élu du groupe "Pour la Mayenne Écologique et Solidaire". De son côté, Christophe Langouët, du groupe "Pour l'Alternative", demande si le montant du sponsoring a été inclus dans les questions faites aux plus de 1 000 habitants du Grand Ouest.

Le président du conseil départemental de la Mayenne, Olivier Richefou, répond "qu'on ne va pas en débattre", du moins pas sur le moment et affirme que les élus y reviendront plus tard, au moment du vote du budget sur l'attractivité, "je vous mentionnerai à ce moment-là le coût de cette étude", promet le président.