Le Mans, France

Machiste, le sport automobile ? C'est parfois l'image qu'on en a. Pas du tout selon les femmes du milieu réunies jeudi soir au circuit du Mans, en présence de l'élue mancelle Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat chargée de l'égalité femme-homme.

Le débat sur le rôle des femmes dans les sports mécaniques a démarré sur le circuit des @24heuresdumans, animé par @fillon_pierre et @MarleneSchiappa, en présence de @InesTaittinger et bien d’autres invités. #Lemans24pic.twitter.com/2nqeMOmPtu — 24 Heures du Mans (@24heuresdumans) February 22, 2018

Parmi les femmes invitées à témoigner, il y a Sarah Abadie, 18 ans de carrière. "C'est un débat qui au départ me paraissait inutile ! Je me suis dit, mais pourquoi?" Elle est la patronne et team manager de Panis Barthez Compétition, équipe co-créée par l'ancien footballeur Fabien Barthez. "

Je n'ai jamais senti un regard dénigrant, un doute sur mes compétences ou sur ce que je disais" - Sophie Abadie

Pourtant marquée par un stage déplaisant au sein du rugby amateur dans sa jeunesse, elle affirme n'avoir eu aucun mal à trouver sa place dans ce milieu d'hommes. "C'est un niveau pro, on travaille avec des professionnels qui jugent notre CV, nos compétences".

Milieu très masculin mais pas machiste ? C'est aussi l'avis de la pilote automobile Inès Taittinger, 27 ans. Elle est l'une des deux seules femmes à avoir pris le départ des 24 heures du Mans en 2016. "Il n'y a pas de différence. C'est un sport mixte, un sport de compétence. Une fois qu'on enfile son casque on est pilote qu'on soit homme ou femme". Et ce n'est pas le triple vainqueur Benoît Tréluyer qui dira le contraire : "Une fille peut aller aussi vite qu'un garçon!"

On a le même matériel que les hommes et c'est à nous de faire la différence" - Inès Taittinger

Le matériel est mixte, le classement aussi. Pourtant cette année aucune femme ne participe aux 24 heures du Mans. La faute selon les conférencières à un manque de confiance en soi dès le plus jeune âge. "Les barrières ne sont souvent que psychologiques", assure le président de l'ACO Pierre Fillon, qui précise que ce n'est pas non plus "un sport de masse" et que les places sont rares. Et le salaire dans tout ça, est-il égalitaire ? "Les grilles, c'est moi qui les fait, alors oui!", rétorque Sarah Abadie, team manager.

"J'étais la première étonnée, mais comme quoi, on a tous des clichés sur tout", a conclu la secrétaire d'Etat Marlène Schiappa. Alors si votre petite fille se passionne pour les voitures... suivez le conseil de Sarah Abadie : "Indifféremment, que vous ayez un petit garçon ou une petite fille, emmenez-les au karting !"