Quand on travaille à la crêperie Le Corps de Garde à Saint-Malo, on n'a pas vraiment de temps mort. Le travail est dur. Soucieuse de la santé de ses salariés, la gérante de l'établissement leur offre des séances de sport, avec un coach. Et les bienfaits sont là!

Saint-Malo, France

Depuis un an et demi, la gérante de la crêperie Le Corps de Garde, Valérie Cabot, offre des séances de sport à ses salariés. Au départ, il s’agissait d’améliorer les postures au travail: "On a un métier assez traumatisant pour le corps. En se renforçant musculairement, cela permet de limiter les blessures au travail.". La gérante a fait appel à un coach sportif. Deux fois par semaine, le mardi matin et le jeudi après-midi, suivant le service, David Montois propose une heure d’entrainement, en alternant des exercices de cardio et musculaires. Avec pour terrain de jeux: les remparts et les plages du Sillon et de Saint-Servan. "Je me sers des escaliers, des bancs, des murets pour les exercices. Du sable aussi qui offre une résistance."

Etirement musculaire sur les remparts de Saint-Malo © Radio France - Brigitte Hug

Moins de douleurs. Plus de souffle!

En un an et demi, les résultats sont là! Valérie Cabot les a constatés sur elle-même: "J’ai des soucis articulaires et depuis la pratique du sport, j’ai beaucoup moins de douleurs et je ne prends quasiment plus de médicaments anti-inflammatoires.". Moins de douleurs. Plus de souffle. Alice a bien diminué sa consommation de tabac. "Je suis passée de 10 à 14 cigarettes à 4 ou 5 par jour. J’espère arrêter de fumer bientôt.". Nichée sur les remparts, la crêperie est tout en escalier. Il faut du souffle pour assurer le service.

Faire du sport a des incidences bénéfiques pour l’entreprise aussi. Cela a fédéré l'équipe. "Nous nous motivons les uns, les autres, que ce soit pour le sport ou le service.", précise Magali, une des serveuses. Prochain défi pour la dizaine de salariés du Corps de Garde: l'Intrail Muros, ce vendredi. Le groupe va disputer le challenge entreprise en portant haut les couleurs de la crêperie. "On va essayer de faire mieux que l'année dernière où nous avions mis environ une heure. Personne ne s'était arrêté. Là, nous sommes encore plus motivés. On aura le coach avec nous.", sourit Cédric, le chef crêpier. La course nocturne est de 12 kms, le long des rues, des remparts et des îles de Saint-Malo.