Le sprinter Christophe Lemaître en Double Mixte avec l'ancien patron de Somfy

Accompagner les sportifs de haut-niveau dans leur reconversion, et inciter es entreprises à recruter ces profils aux qualités mentales précieuses, c'est la vocation de la jeune entreprise d'Annecy, Double Mixte.Christophe Lemaître a décidé de jouer le jeu.

Double Mixte part du constat d'un gâchis énorme"

" Il y a une méconnaissance et un fossé profonds entre le monde de l'entreprise et le monde du sport, alors que chacun des deux univers aurait beaucoup à gagner à travailler ensemble". Adeline Périssin-Fabert est l'un des trois fondateurs de la société Double Mixte https://www.facebook.com/search/str/double+mixte/keywords\_search, installée sur l'Annecy Base Camp, l'incubateur d'entreprises spécialisées dans les filières du sport et de l'outdoor.

" Trop souvent les athlètes connaissent des reconversions en-deça de leurs compétences". Adeline Pérrissin-Fabert

Souvent les sportifs vous disent qu'ils ne savent rien faire, mais en fait ils ont développé plein de compétences"

C'est fort de cette conviction que Jean-Philippe Demaël, l'ex PDG du groupe Somfy, a crée au mois de mai dernier la start-up Double Mixte, avec Adeline Perrissin-Fabert, ancienne cadre dirigeante également chez le constructeur de volets roulants, et avec le champion de snowboard, Paul-Henri Delerue. Vingt-cinq sportifs de haut-niveau y préparent déjà leur avenir professionnel. C'st le cas de la skieuse Ophélie David, de la biathlète Marie Dorin, de la jeune lutteuse de Cluses Hilary Honorine, et du sprinter, médaillé de bronze sur 200 m aux jeux olympiques de Rio en 2016, Christophe Lemaître.