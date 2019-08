Le sprinteur vierzonnais Marc Sarreau veut remporter une victoire d'étape sur le Tour d'Espagne

Vierzon, France

Dernier grand Tour de la saison de cyclisme, la Vuelta débute samedi 24 août. Pendant trois semaines, les 176 cyclistes en lice vont parcourir les routes d'Espagne. Parmi les coureurs engagés, il y a un Berrichon : Marc Sarreau. Le sprinteur de 26 ans est né à Vierzon. Il sera l'atout majeur de l'équipe Groupama-FDJ pour les arrivées au sprint.

L'an dernier, pour sa première participation au Tour d'Espagne, Sarreau a fini deux étapes à la cinquième place. Cette fois, il vise beaucoup plus haut. "On veut toujours plus. Un podium serait décevant, même si ça serait une progression. Moi je vise une victoire d'étape", tranche le sprinteur vierzonnais.

En l'absence d'Arnaud Démare, Marc Sarreau est propulsé leader du sprint dans son équipe. "C'est une marque de confiance de l'équipe mais le plus dur est de réussir à faire de beaux sprints. C'est une pression positive pour m'encourager", explique le Vierzonnais, qui ne souhaite pas se mettre trop de pression.

Marc Sarreau bénéficie d'une préparation idéale. Sur le Tour de Pologne début août, il a fini en tête du classement des meilleurs sprinteurs. Il arrive donc en confiance en Espagne. "Depuis le début de saison, ça va pas mal. La préparation a été bonne pour tout le monde. On a tout pour performer", conclut le sprinteur.

La première étape est un contre-la-montre par équipes de 13 kilomètres, une boucle dans les rues de Torrevieja, dans le sud de l'Espagne.