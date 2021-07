Le squat de Gradignan, près de Bordeaux, sera évacué d'ici le 14 juillet

Le squat de Gradignan vit ses derniers jours en cette fin du mois de juin. La centaine de personnes qui occupent depuis un an les locaux d'une ancienne maison de retraite dans cette commune de la métropole de Bordeaux sera évacuée d'ici le 14 juillet, au maximum. Si 11 familles se sont vues proposer une solution de relogement gratuite et illimitée dans le temps par la mairie de Bordeaux, 12 autres n'auront d'autres perspective que la rue, laissant ainsi 25 enfants sur le carreau. Sans compter les hommes seuls qui occupent une partie des bâtiments. Pour beaucoup le quotidien est donc rythmé par l'angoisse de l'avenir.

J'ai peur de l'avenir - Zhana, Géorgienne avec deux enfants

Au milieu du grand parc qui entoure l'ancien Ehpad La Clairière, dans le centre-ville de Gradignan, quelques enfants s'amusent autour d'une trottinette. Plus loin, dans un arbre, les vestiges d'une ancienne cabane construite par les enfants. "Il y a des petits et des grands qui disent que ce n'est pas bien [de squatter] mais quand tu n'as pas de maison tu peux vivre dans un squat !", explique Matéo. Cet Albanais de 13 ans est arrivé en France il y a quatre ans, d'abord à Lyon, avant d'atterrir dans ce squat, juste derrière l'église de la ville, il y a un an. Il ne sait pas où il dormira après l'évacuation et en discute tous les jours avec ses parents.

C''est la même angoisse pour Zhana, une Géorgienne qui vit au rez-de-chaussée du bâtiment dans un studio avec ses deux enfants, l'un de quatre ans qui est scolarisé à l'école située juste en face du squat, l'autre de deux ans qui reste avec elle toute la journée. "Je ne sais pas ce qui va se passer parce que j'ai deux enfants et je suis seule. J'ai peur de l'avenir", raconte-t-elle avec appréhension pendant que sa petite fille regarde un dessin animé sur son téléphone.

On a poussé tous les délais et tous les murs - Harmonie Lecerf, adjointe au maire

Après le départ des occupants, les bâtiments seront rasés pour construire une école, qui doit ouvrir à la rentrée 2023. Un projet vieux de plusieurs années. La mairie de Bordeaux, qui est propriétaire des murs via son centre communal d'action sociale (CCAS) a donc demandé le 3 juin le recours de la force publique pour procéder à cette évacuation. "Le dossier est en cours d'instruction", indique la préfecture, et selon les sources la date d'intervention se situerait entre le 9 et le 14 juillet.

Le squat installé dans l'ancienne maison de retraite La Clairière à Gradignan (Gironde), le 29 juin 2021. © Radio France - Clémentine Vergnaud

"Les seuls espoirs qu'on avait c'était d'avoir un peu plus de délais pour pouvoir vraiment travailler sur des solutions de relogement pérennes", regrette Juliette, du collectif Partout chez elles. Cela aurait permis selon elle d'aider les occupants "à avancer dans leurs démarches, sur leur projet de vie et aux enfants de pouvoir continuer leur parcours le plus tranquillement possible". Si la mairie de Bordeaux comprend ce désarroi, elle estime impossible de faire mieux. "On a poussé tous les délais, tous les murs, on reloge tant qu'on peut reloger mais, seule, Bordeaux ne peut pas faire face à tous les squats de toute la métropole", affirme Harmonie Lecerf, adjointe au maire chargée de l'accès aux droits et des solidarité, également vice-présidente du CCAS de Bordeaux. Selon la mairie, depuis le début du mandat de Pierre Hurmic, 43 ménages ont été relogés soit une centaine de personnes environ.

Baux réhabilitation et commodat

Car la mairie avait lancé un appel à tous les maires de la métropole pour tenter de trouver des solutions pour tout le monde, à une échelle bien plus grande. En vain. "On constate que toutes les communes n'en sont pas au même stade dans leurs réflexions et leurs possibilités pour mettre à l'abri ces familles à la sortie des squats", glisse avec délicatesse l'élue, pointant au passage la responsabilité de l'Etat dans la gestion des personnes immigrées. "On attend que l'Etat puisse participer aux solutions", plaide-t-elle, tout en assurant qu'il y a actuellement un travail avec la préfecture "pour envisager des solutions pour l'intégralité des familles". Ainsi, la préfecture est d'après elle passée au squat à la mi-juin pour recenser les familles en difficulté et envisager des solutions. "Il y a un vrai dialogue et une prise de conscience après l'évacuation du squat de Cenon", jugée à l'époque "inhumaine et catastrophique" par les associations.

Pour pouvoir proposer plus de solutions dans ce genre de situation, la mairie de Bordeaux envisage de proposer aux associations des bâtiments dégradés qui lui appartiennent. Via des "baux réhabilitation", les associations pourraient y faire des travaux pour ensuite les utiliser afin d'accueillir des personnes sans-abri. Cette solution pourrait voir le jour à la fin de l'année, d'après la Ville. De son côté, le collectif Partout chez elle propose une solution de commodat : les propriétaires privés pourraient laisser leur logement à des familles sans leur faire payer de loyer. En contrepartie, ils disposent d'une forme de gardiennage et les loyers non versés seraient considérés comme des dons à l'association, et donc défiscalisés à hauteur de 80%.