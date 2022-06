Le squat de la rue Cazemajou à Marseille évacué, 41 personnes relogées

Près de 170 personnes qui vivaient dans les bâtiments désaffectés de la rue Cazemajou à Marseille dans le 15e arrondissement ont été évacuées ce lundi. Elles étaient là plus de quatre ans. Une quarantaine ont été relogées à l'hôtel en attendant une solution plus pérenne.

Ce sont les travaux du futur tramway qui ont entrainé ce lundi l'évacuation du squat de la rue Cazemajou à Marseille dans le 15e arrondissement. Des dizaines de familles roms vivaient jusque là dans des conditions indignes et dans la misère depuis plus de quatre ans. Des hommes, des femmes et des enfants : 170 au total. L'évacuation organisée ce lundi par la préfecture s'est déroulée "sans heurt" précisent les services de l'Etat. L’occupation de ce site était devenue incompatible avec la réalisation des travaux d’aménagement du tramway qui desservira les quartiers nord de la ville, projet prioritaire du volet mobilité du plan « Marseille en Grand » précise la préfecture des Bouches-du-Rhône.

Certaines familles, informées il y a plusieurs jours de la nécessité de quitter les lieux avaient pris les devants et avaient déjà évacué ces bâtiments désaffectés, enfin ce qu'il en reste. D'autres ont attendu l'opération mise en place par la préfecture. Ainsi 41 personnes sont depuis ce lundi hébergées à l'hôtel. La préfecture précise qu'à la demande de l’État, les ménages localisés à Cazemajou faisaient l’objet d’un accompagnement spécifique par des acteurs associatifs (accès au droit, au logement, aux soins, à la scolarité, l’insertion professionnelle...) qui sera maintenu après l’évacuation dans le but de favoriser leur insertion sociale.

Créer des "villages d'insertion"

Le souhait de la préfecture aujourd'hui est de proposer à ces familles des solutions d'hébergement plus pérennes et surtout plus dignes. L'idée de créer des "villages d'insertion" est évoquée.