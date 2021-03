Des hébergements d'urgence pour les occupants du squat des Beaux-Arts de Montpellier

Le jeudi 11 mars 2021, la Ville de Montpellier a signé un accord pour que toutes les personnes qui occupent le squat des Beaux-Arts soient relogées. Ce lundi 22 mars, plus de 80 personnes ont rejoint un hébergement d'urgence. Six sont encore en attente.

L'emblématique squat du quartier des Beaux-Arts de Montpellier touche à sa fin. Le jeudi 11 mars 2021, la Ville de Montpellier a signé un accord avec plusieurs institutions et associations (le Centre Communal d’Action Sociale, la Préfecture, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, l'association Luttopia, la Fondation Abbé Pierre et le Secours Catholique-Caritas France).

Un accord historique

Que contient cet accord? Copier

Depuis quatre ans, l'ancien bâtiment des Archives de Montpellier est occupé de façon illégale. Le squat Utopia 003, géré par l'association Luttopia, a vu passer des milliers de personnes : des personnes seules, des familles, des Français, des étrangers, des personnes en situation régulière, des sans-papiers... Plusieurs fois, ces squatteurs auraient dû être expulsés. C'est donc un accord plutôt historique qui a été trouvé.

Sur le papier, le bâtiment doit être vidé le 31 mars 2021. En contrepartie, la Ville s'engage à reloger tous les occupants dans des logements pérennes. Le dispositif concerne 88 personnes, selon l'association Luttopia, 81 selon la Ville (15 familles avec 23 enfants et 31 personnes isolées).

à lire aussi Concertation sans expulsion, le squat des Beaux-Arts à Montpellier sera libéré au 31 mars

Trouver des solutions d'hébergement d'urgence

Ce lundi 22 mars 2021, il ne restait plus que six personnes dans ce lieu emblématique, décoré de tags multicolores. Anthony a 38 ans, il travaille au Secours Populaire. Il est l'un des premiers occupants du squat et il sera l'un des derniers. "J'ai su aujourd'hui qu'ils m'avaient peut-être trouvé quelque chose à Sète, raconte-t-il, en caressant sa chatte Juju. J'attends encore un coup de téléphone." Anthony reste vigilant. Il a trouvé une autre solution, au cas où tout ne se passerait pas comme prévu.

Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, de trouver un hébergement. Alors j'ai un plan B : un bout de terrain avec une caravane - Anthony.

Le reste des occupants du squat ont rejoint des hébergements d'urgence. "Ceux qui sont en situation régulière sont principalement dans des appartements-relais - des logements dédiés aux personnes isolées et désocialisées, explique Gwendal Lasne, présidente de l'association Luttopia. Les personnes en situation irrégulière sont dans des chambres d'hôtel jusqu'à ce que leur dossier soit étudié."

Il ne faudrait pas que ça ne soit que des effets d'annonce. Si, dans quelques mois, ces personnes retournent à la rue, personne n'aura respecté sa part de l'accord - Gwendal Lasne, présidente de l'association Luttopia.

"Effectivement, ce n'est pas ce qui était prévu, nuance-t-elle. La Ville a promis de trouver des logements pérennes." Le département de l'Hérault compte 65.000 logements sociaux et 45.000 demandes sont en attente, selon la Fondation Abbé Pierre. Les squatteurs des Beaux-Arts ne seront bien sûr pas prioritaires : ils rejoindront cette liste.

"La question c'est : Combien de temps l'Etat va-t-il payer des nuits d'hôtel?" - Gwendal Lasne, présidente de l'association Luttopia Copier

"On sait très bien que ça va être compliqué, on le dit depuis le départ", signale Gwendal Lasne. La référente sociale du squat est particulièrement inquiète de l'avenir des personnes en situation irrégulière. "Tous ne trouveront pas un logement social, admet-elle. Mais l'important, c'est qu'on leur laisse du temps : le temps de se retourner, de trouver un travail et de voir leur dossier accepté. On a déjà eu des bonnes surprises. Certains ont été régularisés depuis le début des discussions avec la Ville." Une majorité des plus des 80 squatteurs sont aujourd'hui en situation régulière.

En septembre dernier, on pensait qu'on allait être expulsé. Le mois suivant, il y a eu un revirement total - Gwendal Lasne, présidente de l'association Luttopia.

Le chemin aura été long jusqu'à la signature de cet accord. Les discussions entre la Ville et les associations ont débuté en septembre 2020. A l'époque, l'association Luttopia a cru que les 150 occupants seraient expulsés. "On a eu chaud à nos fesses, s'exclame-t-elle. La réunion d'octobre a été complètement différente." Entre temps, une bonne partie des squatteurs, voyant que les discussions étaient mal parties, ont décidé de partir. "C'est ce qui explique que seuls quelque 80 personnes font partie du dispositif", indique Gwendal Lasne.

Dernier point : l'accord ouvre de nouveaux horizons à Luttopia. La Ville de Montpellier s'engage à soutenir l'association dans ses futurs projets. Elle va mettre à disposition trois bâtiments (qui appartiennent à la Ville et à la Métropole). "Ce sont trois maisons situées du côté du Parc Montcalm", précise Gwendal Lasne. L'association pourra accueillir d'autres personnes en errance, de façon parfaitement légale : on appellera cet endroit Utopia 004. "C'est comme ça qu'on luttera contre le sans-abrisme, espère Gwendal Lasne : en utilisant des bâtiments vacants, de façon temporaire et avec l'accord des propriétaires."

Ce lundi 22 mars 2021, il ne restait plus que 6 personnes sans solution d'hébergement Copier