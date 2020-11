Photos - Le squatt du Petit Séminaire à Marseille évacué ce lundi matin

Le squatt du Petit Séminaire à Marseille devrait être évacué ce lundi matin. La ville a pris un arrêté de péril imminent le 16 novembre dernier concernant 4 bâtiments insalubres de cette cité du 13e arrondissement et la préfecture a acté une évacuation.

La préfecture a acté une évacuation de quatre bâtiments de la cité du petit séminaire dans le 13e à Marseille. Des bâtiments à l'abandon voués à la démolition, confirmée par le bailleur Habitat Marseille Provence, mais dans l'attente, ces appartements sont squattés depuis plusieurs semaines notamment par des réfugiés venus du Nigéria qui ont trouvé là refuge. Derrière des blocs de béton qui en limitent l’accès, des fenêtres murées, d’autres cassées où pend du linge. Pas d’eau, pas d'électricité, mais des branchements sauvages avec les risques inhérents. L’insalubrité à tous les étages, mais "un toit malgré tout pour s’abriter" précise un des occupants.

" c'est mieux ici qu'à la rue"

Un incendie s’est d'ailleurs déclaré mardi dernier dans un des bâtiments. 35 occupants ont du être évacués par les marins pompiers et les services de la ville, relogés dans un gymnase et à l’hôtel, d'autres départs de feu ont été signalés ce weekend. Mais Près de 60 migrants vivent encore dans ce squatt du Petit séminaire. Ils devraient donc être évacués ce lundi 30 novembre. Les associations humanitaires s’inquiètent du devenir de ces familles évacuées, dont des enfants en bas âge, dans les jours et les mois à venir.

des bâtiments à l'abandon voués à la démolition © Radio France - Corrine Blotin

des fenêtres murées, d’autres cassées où pend du linge, des abris de fortune © Radio France - Corrine Blotin

Pas d’eau, pas d'électricité, mais des branchements sauvages avec les risques inhérents © Radio France - Corrine Blotin