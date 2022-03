Le stade de Saint-Sulpice-le-Guérétois en Creuse occupé par des gens du voyage

Il n'y aura pas de match de foot ce week-end à Saint-Sulpice-le-Guérétois, juste à côté de Guéret (Creuse). Le stade d'honneur est occupé depuis dimanche 20 mars par une cinquantaine de caravanes et autant de voitures. Environ 80 personnes de la communauté des gens du voyage se sont installées sur la pelouse, au grand dam des footballeurs et des élus.

Une trentaine de familles vivent sur le stade. Ce sont des commerçants qui vendent de l'outillage ou des matelas sur les marchés et chez des particuliers. Venus d'Angoulême, ils restent deux semaines en Creuse avant de reprendre la route le 3 avril vers Brive-la-Gaillarde. Depuis leur arrivée, ils entretiennent des rapports cordiaux avec la mairie en payant l'eau, l'électricité et les poubelles.

Aucune incivilité ni dégât n'est à déplorer mais le terrain du stade risque d'être abîmé par ces dizaines de véhicules.

Le club de foot pénalisé

Le dirigeant du club de Saint-Sulpice-le-Guérétois Vito Cappelletto craint que la pelouse, refaite récemment pour 20.000 euros, en prenne un coup : "Ca me démonte de voir ça. Ils veulent absolument se mettre sur l'herbe, pas sur le parking. La pelouse est toute neuve, mais on ne peut même pas jouer chez nous. Ca m'agace : on est en régionale 3, on devait jouer deux matchs dimanche mais on ne peut pas, on va devoir aller à Saint-Vaury !"

Il se sent impuissant : "Ils sont installés, ils ne bougeront pas pendant quinze jours, on ne peut rien faire." Même s'il s'agit d'une occupation illégale d'un terrain communale, lancer une procédure d'expulsion risque de prendre du temps, compte-tenu des recours possibles. Surtout, la Creuse est loin d'être irréprochable dans cette affaire : "On est très partagés. D'un côté, c'est vrai que c'est désagréable de les voir s'installer sur un terrain pour lequel on a investi 20.000 euros il y a deux ans. D'un autre côté, il n'y a rien d'autre pour les accueillir ! On préférerait qu'ils aillent sur des aires prévues à cet effet, mais il n'y en a pas", résume Jean-Claude Labesse, le premier adjoint.

Les caravanes restent quinze jours. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Aucune aire de grand passage en Creuse

L'installation de caravanes sur des terrains communaux ou privés est en effet récurrente puisque le département ne compte aucune aire d'accueil de grand passage. La loi, pourtant, l'y contraint. Il n'y a que deux aires en Creuse, pour les populations plus sédentaires, à Guéret et La Souterraine. Alan, membre de la communauté des gens du voyage, regrette que la Creuse ne respecte pas ses obligations : "On est accueillis nulle part, donc on n'a pas le choix, on est obligés de se mettre un peu n'importe où. On veut juste que les départements soient aux normes pour pouvoir travailler, mettre les enfants à l'école. "

Il sourit : "On ne demande pas un quatre étoiles ! Juste de l'herbe avec une route, un point d'eau, d'électricité." Selon lui, plusieurs départements sont dans l'illégalité. "Mais Vichy, Angoulême, Brive ont de beaux terrains de deux ou trois hectares."

La préfecture assure que cette fameuse aire est en projet, sans donner de précision sur la date d'une éventuelle ouverture, le montant des travaux et surtout le lieu où elle pourrait être construite. En attendant, l'arrivée de caravanes se répète presque chaque année à Saint-Sulpice-le-Guérétois. Le premier adjoint soupire : "Tout les ans on y est confrontés !"