Laval, France

Avec trois victoires consécutives (Dunkerque, Créteil et le Red Star) le Stade Lavallois s'est tout simplement replacé dans la course à la montée. A trois points du 3e (le Red Star), six du 2e (Rodez) et neuf du leader (Grenoble), les Mayennais n'ont quasiment jamais été aussi bien placés cette saison, mais pour Manuel Pirès, l'entraîneur lavallois, chaque chose en son temps ! Il faut d'abord assurer le maintien avant de penser à autre chose.

En attendant, tous les voyants sont au vert ! D'autant que le coach mayennais a vu son infirmerie se vider. Seul Gabriel Etinof, suspendu pour ce déplacement dans le Béarn, manquera à l'appel.

Du coup Pirès peut faire ''tourner''. Couvry, Mabussi et Espinosa sortent du groupe et Scaramozzino et Neyou y reviennent. Et puis pour la première fois l'entraîneur a fait appel à l'une de ses recrues hivernales, Carlos Rincon.

Arrivé en janvier à court de compétition, le colossal brésilien est fin prêt après avoir retrouvé du rythme en réserve.

Equipe possible

Hautbois - Mendes, Ba, Dembélé, Scaramozzino - Dabo, Makhedjouf - Mayela, Bosetti, Etshimi, Zéoula.

Sur le banc

Lembet - Rincon - Perrot - Neyou - Ndilu.